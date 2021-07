Los novillos especiales suben otro escalón y superan los US$ 4,10

Los valores por los mejores novillos subieron otro escalón esta semana, con entradas que se han agilizado en algunas plantas que venían con cargas más largas.

La oferta de ganados especiales aparece a cuentagotas, mientras la faena sigue arriba de 50.000 cabezas. La demanda internacional es sostenida, con una leve moderación de precios.

Es limitada la oferta de forraje en el comienzo del invierno y se ve demorada la salida de ganados especiales, de verdeo. Por los mejores novillos, de buena calidad y carcasas bien pesadas, se han concretado negocios hasta US$ 4,15 por kilo en cuarta balanza. El corriente de los negocios se encuentra entre US$ 4 y US$ 4,05.

La vaca especial, bien completa, cotiza en US$ 3,95 como precio de punta. En esta categoría el rango de valores es más amplio dependiendo del peso y la calidad, con un piso en US$ 3,75.

Las vaquillonas especiales, bien completas alcanzan los US$ 4. Las entradas van de cinco a 10 días.

La semana pasada se faenaron 53.602 vacunos, con un ajuste a la baja de apenas 5% frente a los 56.395 procesados la semana previa, pero un incremento de 60% respecto a igual semana del año pasado.

Las faenas son altas en relación a la oferta de campo, con participación de ganado de corral no cuota, señaló Pablo Sánchez, integrante de Escritorio Walter Hugo Abelenda y de la directiva de la Asociación de Consignatarios de Ganado. No está claro cómo evolucionará la oferta y la actividad industrial en las próximas semanas. La expectativa es que los valores mantengan la firmeza.

Referencias de precios.

La demanda desde el exterior es sostenida con una leve moderación de valores. Estados Unidos está más tranquilo, con más oferta de Nueva Zelanda, Australia y algo más de Argentina, explicó un trader consultado. China sigue firme, con valores estables, sin registrar mayor impacto de las medidas argentinas de restricción a las exportaciones.

Desde Europa hay una tibia intención de presionar los valores a la baja, aunque en el caso específico de la cuota 481 los precios mantienen la firmeza en vistas al próximo trimestre. El precio semanal de exportación no logró sostenerse arriba de los US$ 4.000 por tonelada para carne vacuna. Promedió US$ 3.844 en la semana cerrada el 3 de julio, por debajo de los US$ 4.151 de la semana previa, de acuerdo a datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Aún así, en las últimas cuatro semanas móviles promedió US$ 4.221, muy por encima de los US$ 3.691 registrados en similar período del año pasado.

La reposición no acompaña la suba del gordo. En el caso de los terneros los valores han ajustado a la baja. En el remate de Lote21 de esta semana promediaron US$ 2,23 por kilo en pie, 3,5% menos que el mes anterior. La preferencia es por negocios cortos. Las vacas de invernada subieron 2,05% a US$ 1,49 por kilo en pie.

Los novillos de uno a dos años promediaron US$ 2,01 -2% más que en el remate del mes pasado- y los de dos a tres años mostraron una suba de 3,8% a US$ 1,9. Las vaquillonas de 1 a 2 (US$ 1,90 por kilo) y las vaquillonas preñadas

(US$ 699 la pieza) fueron las que registraron mayores incrementos.

Ovinos con precios en ascenso

En la semana se registraron nuevas subas para los lanares, con una oferta extremadamente escasa en el comienzo de las pariciones. El valor del cordero se acerca al del novillo gordo. Se concretan negocios por cordero en el eje de US$ 4,07. El borrego supera los US$ 4 y los capones se acercan a esa referencia. La faena semanal de ovinos cayó de 18.375 a 13.643 animales, compuesta mayoritariamente por corderos y ovejas.

El precio de exportación sigue firme en el caso de la carne ovina, con cuatro semanas consecutivas arriba de US$ 5.600. El valor promedio la semana pasada fue de US$ 5.686 por tonelada. Y en las últimas cuatro semanas móviles fue de US$ 5.757.