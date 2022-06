Los precios promedio a los cuales se están vendiendo las viviendas promovidas que reciben beneficios impositivos

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) publicó el informe de precios de Viviendas Promovidas (ex Vivienda Social), en base a la información que surge de las declaraciones juradas realizadas por las empresas responsables de los proyectos promovidos.

Los datos del año móvil cerrado a abril muestran que el precio promedio de las viviendas de un dormitorio durante el último año móvil a nivel nacional fue de US$ 105.706. En las unidades de dos dormitorios fue de US$ 141.546, y para tres dormitorios el valor medio fue de US$ 186.895. En la comparación con el año móvil a abril de 2021, los precios en dólares registraron subas de 2% en la modalidad de 1 y 2 dormitorios, y de 4% en las de tres dormitorios.

Precio por departamento

El reporte da cuenta que Canelones registró el precio promedio más elevado con US$ 2.062 por metro cuadrado construido. Le siguió Montevideo con un precio de US$ 1.995, Maldonado con US$ 1.855, Paysandú con US$ 1.382, Durazno con US$ 1.199 y Salto con US$ 1.177 completan los primeros lugares.

Según la ANV, en Canelones donde existen menores restricciones para la comercialización luego de la última modificación en la reglamentación, los precios se explican “por la importancia de Ciudad de la Costa dentro de los proyectos del departamento”. Esa localidad explica el 90% del total de unidades comercializadas.

En el promedio nacional, si se compara con el año móvil cerrado a abril de 2021, los precios en dólares por metro cuadrado construido crecieron 0,7%. En particular, Montevideo tuvo un incremento de 0,4%. Y en Canelones los precios en dólares aumentaron 11,1%. En Maldonado se observó una fuerte caída de 14,7%, al igual que en resto de los departamentos del interior, que registran caídas en estos valores de 18% en dólares.

Por barrio de Montevideo

Dentro de Montevideo el precio por metro cuadrado construido varía según el barrio donde esté ubicada la vivienda. En el año móvil cerrado a abril el mayor precio se observa en el barrio Centro con US$ 2.361, y en segundo lugar, el barrio Punta Gorda con US$ 2.313. Parque Batlle se encuentra por encima de los US$ 2.200, mientras que Palermo y Malvín superan los US$ 2.100. En tanto, La Blanqueada, Prado, Unión, La Comercial y Larrañaga se ubican levemente por encima de US$ 2.000. Cordón, Aguada y Capurro se mantienen levemente por debajo del promedio departamental.

Ventas totales

En el acumulado histórico, Montevideo lidera ampliamente con 11.599 unidades comercializadas (84,3% del total). Algo más de 2.900 están localizadas en el barrio Cordón.

El departamento de Canelones con 729 unidades vendidas y Maldonado con 720 unidades completan el podio. Al comparar la incidencia de cada departamento, en el primer cuatrimestre de 2022 Canelones superó por primera vez a Maldonado en ventas declaradas. Esto está asociado al ingreso creciente de proyectos en Cuidad de la Costa y a un estancamiento en la ciudad de Maldonado, según dice el informe de ANV.

Entre enero y abril hubo 686 declaraciones juradas de ventas de viviendas promovidas a nivel nacional, un 15% más que en el primer cuatrimestre de 2021.