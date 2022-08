Los problemas de Repetto: los pases de Ocampo y Marichal, y el desgarro de Yonatan Rodríguez

Con los triunfos ante Liverpool y Wanderers en sus últimas dos presentaciones, luego de la eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana, el entrenador de Nacional Pablo Repetto le había encontrado el punto al funcionamiento de su equipo, al insertar a Luis Suárez en el juego, mientras Brian Ocampo volvió a ser el de sus mejores tiempos.

Sin embargo, el entrenador de los tricolores recorre días de incertidumbre mientras se resuelven dos situaciones en su plantel, que pueden trastocarle todo el plan: los pases de Brian Ocampo y Nicolás Marichal al fútbol europeo.

Como informó Referí, en España anuncian un acuerdo para que Ocampo pase a Cádiz a cambio de 2.000.000 de euros por el 50% del pase. Desde el club no tienen nada confirmado y esperan información oficial.

Además, sobre el zaguero, el entrenador de Nacional adelantó que “tiene una gran chance de salida”, en una charla que mantuvo este miércoles en el programa Pasión Tricolor de AM 1010.

Foto: Leonardo Carreño.

Nicolás Marichal, defensa de Nacional que siguen desde Europa

¿En qué está el pase de Marichal? El club recibió ofrecimientos para que el mejor jugador de la defensa de Nacional pueda emigrar a Europa en este mercado de pases, que se cierra el 31 de agosto.

Marichal se transformó en la figura clave de la última línea tricolor.

Nacional necesita vender para equilibrar sus cuentas de este año y el defensa es una de las mejores opciones que tienen.

En los números que hace cada temporada el club para no pasar raya con déficit, Nacional necesita vender por US$ 4.000.000 para cubrir el presupuesto anual.

Además de Marichal, Ocampo espera la confirmación de sus representantes para viajar con destino a Cádiz.

El contrato que lo vincula por un año con Nacional, finaliza en diciembre y tiene cláusula de salida en cualquier momento, lo que impide que el club lo retenga.

Leonardo Carreño

Brian Ocampo

El entrenador dijo que tiene previsto que Ocampo juegue el sábado ante City Torque. En una situación similar se encuentra Marichal. Pero esto quedará marcado por lo que ocurra este viernes.

Sobre la posible salida del delantero, el Repetto dijo: “Bien no me cae (la posibilidad que se vaya). En la parte deportiva es una baja muy importante. Si dependiera de mi, se quedaría. No depende de mí. Hay que adaptarse”.

Además apuntó sobre la forma en que maneja este tema con el jugador: “No hablé con él. Lo dejé tranquilo. ¿Qué más le puedo decir? Es una decisión del jugador con su familia. Si me pregunta le voy a dar mi opinión, pero no quiero decir algo que pueda condicionar al jugador. Es un momento en el que debe estar tranquilo”.

Diego Battiste

Yonatan Rodríguez en el último triunfo ante Liverpool en Belvedere

El otro problema que sufre el entrenador, pero que solucionará en tres semanas, es el desgarro que afectó a Yonatan Rodríguez en el partido ante Wanderers.

Repetto adelantó que el volante titular se perderá los partidos ante City Torque, el clásico frente a Peñarol en el Gran Parque Central el 4 de setiembre a la hora 15.30 y el partido ante Plaza. Luego espera tenerlo de regreso en el plantel.