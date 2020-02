Luego de las idas y vueltas por su pase, Cavani fue a la fiesta de Neymar

El brasileño Neymar festejó este domingo su cumpleaños en París, en una fiesta en la que dijo presente Edinson Cavani, el delantero uruguayo que asistió al evento luego de las idas y vueltas durante enero por un posible pase, algo que finalmente no ocurrió.

Como todos los invitados, entre los que estuvieron varios jugadores de PSG y sus parejas, Cavani asistió al evento vestido de blanco, lo que fue la consigna de la fiesta.

El atacante uruguayo que a mitad de año termina su contrato con París Saint-Germain publicó en sus redes sociales una foto junto a su pareja, ambos vestidos para la ocasión.

Neymar cumplirá sus 28 años este 5 de febrero pero decidió celebrar su nuevo aniversario unos días antes, este domingo a la noche en París.

PSG volverá a jugar este martes ante Rennes por la fecha 23 de la Ligue 1.

AFP

La fiesta no le cayó nada bien al entrenador del equipo, el alemán Thomas Tuchel, quien habló al respecto antes de la ceremonia.

"No diré si estaré presente, ese es otro tema. El tema es el cumpleaños de Ney... Es una distracción. Está claro. Siempre protegeré a mis jugadores porque son mis jugadores y los quiero mucho. Prefiero hablar internamente si tenemos cosas complicadas y críticas que decir, prefiero hacerlo internamente", comentó.

AFP

Además, Tuchel tuvo un encontronazo con otra de las figuras del equipo, Kylian Mbappé, a quien no le gustó nada que lo haya sacado en la victoria 5-0 ante Montpellier.

El enojo del atacante quedó en evidencia cuando salió del campo de juego y habló con el técnico.

"No son unas imágenes buenas, pero no somos el único club que vive ese tipo de reacción. No estoy enojado, pero estoy triste porque no es necesario", señaló Tuchel tras el encontronazo.

"Pero seguiré así, tomaré decisiones deportivas. No jugamos a tenis, jugamos a fútbol, debemos tener respeto por todo el mundo", añadió el alemán.

Mbappé vs Tuchel una vez más. Está claro... solo puede quedar uno. pic.twitter.com/2kYMBu8YGY — Javier Amaro del Arc (@Amaro_DelArco) February 1, 2020

