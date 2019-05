Luis Aguiar también se va de Plaza, una aventura que duró cuatro meses

Allá por el mes de febrero de este año Plaza sacudía el mercado anunciando las incorporaciones de Jorge Fucile y Luis Aguiar. Pero la aventura duró apenas cuatro meses.

El lateral Fucile se alejó en marzo, cuando ni siquiera había debutado. A los pocos días de haber firmado contrato decidió alejarse del club. El gerenciador Carlos Manta dijo que el jugador estaba solo y no se adaptó al cambio de vida.

Ahora, cuatro meses después de haber firmado su contrato, se va Aguiar.

Una vez finalizado el partido que el sábado Plaza perdió con Liverpool en el Prandi, Luis Aguiar se apersonó ante sus compañeros y les comunicó su decisión de abandonar el club.

“Después del partido nos dijo en el vestuario que se iba. Habló con nosotros y se despidió”, confirmó a Referí el volante Facundo Waller, uno de los referentes del club.

Waller dijo desconocer los motivos por los cuales Aguiar decidió alejarse de Plaza.

Referí consultó a uno de los gerenciadores del club, Carlos Manta, sobre si Aguiar había comunicado su decisión.

“A nosotros no nos dijo nada. Nos enteramos que se despidió de los compañeros pero oficialmente no sabemos nada. Vamos a ir al entrenamiento de esta tarde para saber si es oficial o no esta decisión”, comentó Manta a Referí.

Consultado por los motivos que podían haber llevado a Aguiar a dejar la institución, Manta los desconoce.

En las 13 fechas del Apertura jugó en siete partidos, solo en cuatro fue titular y el último encuentro que comenzó en la oncena fue el 24 de marzo ante Nacional en el Gran Parque Central, por la sexta fecha del Apertura. Después de ese partido renunció el entrenador Mario Szlafmyc y perdió protagonismo en el equipo.

En las últimas ocho fechas solo ingresó 37' contra Rampla Juniors,en el partido que se jugó el 5 de mayo.