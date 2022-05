Luis Suárez reveló detalles de cómo definirá su futuro: "Europa es lo que más me llama"

Luis Suárez dio una entrevista en vivo en el programa deportivo El Larguero de España donde reveló algunas pistas sobre su futuro aunque afirmó que de momento no tiene decidido su destino porque quiere ir a un equipo que le permita competir a buen nivel para llegar bien preparado al Mundial de Qatar 2022 con Uruguay.

"Estoy esperando en Madrid a que los niños terminen el colegio a fines de junio y después tomaré la mejor decisión adecuada para poder competir y tener un nivel alto que es la exigencia del Mundial. No lo tengo decidido, hay muchas opciones y muchas propuestas", expresó.

También dijo que su destino lo define por sí mismo porque ya no tiene representante: "Me manejo yo solo con mi abogado y mi gente. Tengo la suerte de tomar yo la decisión. Escucho todo y no le cierro las puertas a nadie".

Consultado sobre si iría a jugar a mercados emergentes como Catar, Arabia Saudita o China, respondió: "No. No estoy pensando en el dinero, estoy pensando en lo que quiero. Europa es lo que más me llama. Me llamaron de Brasil, Centroamérica, México y en Argentina hay posibilidades, pero sinceramente mi mentalidad es que lo más competitivo está acá. Sudamérica ha crecido mucho, pero la cabeza la tengo acá".

"En España quedó un legado, estoy orgulloso de los ocho años que llevo acá, me ha llegado alguna propuesta, pero las estoy analizando porque quiero seguir compitiendo. No estoy exigiendo jugar. Quiero ver el proyecto de poder competir a nivel alto", afirmó.

AFP

El reconocimiento de la hinchada para Suárez

"Me hubiese gustado quedarme un año más en el Atleti. Estaba cumpliendo un rol al que no estaba acostumbrado, pero cumpliéndolo de buena manera, sabiendo que la exigencia iba a seguir siendo más grande, compitiendo con jugadores a grandísimo nivel, pero capacitado para cumplir con lo que quería el entrenador", dijo.

Sobre su salida del club, para sorpresa de todos los periodistas presentes, expresó que no fue el entrenador, ni el director deportivo ni ningún dirigente del club los que le comunicaron que ya no iban a contar con él para la temporada 2022-2023: "Me lo comunicó el día anterior Rafael Alique que me iban a hacer una despedida. 'Bueno, por lo menos alguien del club me lo comunica'", expresó. Alique es el director de comunicación colchonero.

Suárez dejó claro en todo momento que aceptó tener un rol secundario esta temporada: "El Cholo me lo dijo claro y yo le dije que lo aceptaba. En cierto momento me pregunté 'qué habrá pasado' porque fue después del partido con Osasuna. Ahí dejo de jugar porque entran Joao (Félix) y Ángel (Correa) que la rompen. Pero me preguntaba por qué de un momento para el otro. El Cholo me volvió a hablar después y me dijo que estaba tomando decisiones, que veía a jugadores que estaban mejores que yo y lo acepté sin problemas. A veces tenés malestar y ponés mala cara, pero yo le dije que se preocupara cuando estuviera feliz porque no jugaba".

EFE / Rodrigo Jiménez

Suárez reconoció que el DT tuvo que lidiar con sus "malas caras"

Suárez contó que en 2013, Simeone lo había llamado para sumarlo a Atlético de Madrid: "En mayo, antes del Mundial de Brasil (2014), di una conferencia en Barcelona y me preguntaron si me veía en Barcelona y les dije que no, porque estaba Leo (Messi) de 9, Neymar, Alexis Sánchez: '¿dónde iba a jugar yo?' En el Mundial tuve conversaciones con Real Madrid. En 2013 charlé con Simeone para venir al Atlético, pero no se dio porque recién había llegado a Liverpool. El Suárez de 2013 era más rápido, más fuerte, más potente y hubiésemos escrito una linda historia, pero eso nunca se sabe".

Antes de la entrevista, Suárez le envió a través de sus redes sociales, un sentido mensaje al preparador físico Óscar Ortega y en el programa dijo: "Al Profe Ortega le estoy muy agradecido. Él me dice que llegué de Barcelona arrastrándome y que él me hizo hacer 21 goles y yo le contesto que eso es lo mínimo que he hecho en mi carrera. Generamos buena relación y esperemos poder verlo en la selección".

Suárez con sus hijos, un hombre de familia

"Vine a Atlético y mucha gente dudaba. Me convenció la palabra del entrenador, que lo dejás hablar y te vende el Vaticano, fue muy especial. Yo le podía dar goles importantes y decisivos. Tengo un ADN competitivo y no me quiero aburrir de ganar. Creo que nos faltó un poco de ese ADN competitivo para volver a pelear por el título, nos relajamos un poco. No lo digo por nadie en especial, a mí mismo también me pasó en algún momento de la temporada", expresó.

Por último, dijo que aplaudió un gol de Karim Benzema con Real Madrid y lo postuló entre sus candidatos a ganar el próximo Balón de Oro: "Soy hincha de los equipos que jugué, pero el gol de Benzema contra Chelsea, el de cabeza, me paré del sillón a aplaudirlo porque es espectacular lo que está haciendo; como admirador, soy hincha del fútbol. Por la temporada es candidato al Balón de Oro, pero si me preguntan lo tiene que ganar Leo porque es el mejor jugador del mundo. Capaz que la temporada no fue la mejor y ahí están (Robert) Lewandowski o (Mohamed) Salah que si hace uno o dos goles en la final de la Champions, ¿quién se lo saca?".