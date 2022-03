Lunes negro para las bolsas globales: se dispara el oro y el petróleo

Las bolsas del mundo vuelven a verse sacudidas por la escalada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Se dispara el petróleo y los inversores se apuran a comprar activos seguros, lo cual provoca un rally en el oro y en el dólar.

Mal día para las bolsas y mal comienzo de semana. Wall Street muestra fuertes bajas en el pre-market. El Dow Jones retrocede 1,5%, el S&P500 cae 1,6% y el Nasdaq pierde 1,7%.

Con la caída actual, el Nasdaq acumula un descenso de más de un 15% desde que comenzó el año mientras que el S&P500 cae más del 10%.

Las bolsas europeas también operan con fuertes bajas el lunes. El Stoxx50, que agrupa a las 50 acciones más importantes del viejo continente, retrocede 3%.

La bolsa de Alemania es la que más cae, con una merma de 3,7%, seguida por el Ibex35 de España y el CAC40 de Francia, que pierden 2,8% y 2,7% respectivamente.

La guerra entre Rusia y Ucrania entra en su día número 12, y sacude a los mercados de acciones así como también al de materias primas.

Debido a las sanciones a Rusia, existe temor por parte del mercado sobre el impacto económico a nivel global, a la vez que el rally en las materias primas genera aun mayor temor sobre la inflación futura en las distintas economías del mundo.

Debido a temores sobre una interrupción en la cadena de suministro, los precios del petróleo se dispararon. El crudo Brent salta un 6,1% a US$ 125,3 el barril, el nivel más alto desde julio de 2008. De hecho, en las primas operaciones del lunes temprano, el barril Brent llegó a superar los US$ 130. El equivalente estadounidense, West Texas Intermediate (WTI), sube un 6% a US$ 122.

El mercado reacciona a las interrupciones en el suministro derivadas de la actual invasión de Ucrania por parte de Rusia y la posibilidad de una prohibición del petróleo y el gas natural rusos.

Las materias primas agrícolas también suben. La soja avanza 1,8% y el maíz 2,9%.

La volatilidad también se dispara. El índice de volatilidad en acciones, VIX, sube a 32 puntos. Sin embargo, en donde se ve un mayor pánico es en el mercado de bonos ya que la volatilidad en dicho segmento toca su valor más alto desde el peor momento de la pandemia.

Por otro lado, y un poco mas rezagado, la volatilidad en el mercado de monedas también sube a su mayor valor desde 2020.

Fly to quality

Los inversores aplican la estrategia de fly to quality (salto a la calidad), en medio de la creciente incertidumbre por la guerra. Esto se evidencia en que, a partir de una baja en las acciones, los activos de cobertura (seguros), tienden a subir.

Mientras las acciones caen, sube el dólar Index 0,7% hasta los 99,4 puntos. De esta manera, el dólar se fortalece contra el resto de las monedas y toca su valor más alto desde mayo de 2020, momento de mayor tensión sobre la crisis del coronavirus.

Del mismo modo, los inversores buscan cobertura en el oro. El metal precioso sube 1,5% y alcanza nuevamente los US$ 2.000. Este es su valor más alto desde julio de 2020. De esta manera, sube 10% en lo que va del año.

El Cronista-RIPE