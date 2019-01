Macabi y Trouville empujan para meterse en la liguilla

Hebraica Macabi derrotó este martes a Atenas por 42 puntos, 101-59, en el segundo partido de la 23ª fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol que arrancó el lunes con triunfo de Aguada sobre Welcome.

Con 28 puntos, Federico Haller volvió a ser determinante en Macabi que contó con un dominante Jaime Lloreda: 22 tantos y 12 rebotes.

En Atenas, Philip Henry y Damon Hayes anotaron 14 puntos. Hayes ya había debutado la semana pasada y llegó para reforzar el vacío que dejaron Gabriel Belardo y Luis "Pelacoco" Hernández. Cuando a Atenas le sacaron dos puntos por incidentes ante Defensor Sporting, la directiva decidió volver a reforzar el equipo para evitar el descenso.

Mirá las estadísticas completas del partido.

En partido atrasado de la 19ª fecha, Trouville le ganó de local 89-85 a Goes como locatario.

Nicolás Catalá fue el goleador del equipo con 21 puntos mientras que Rick Jackson son 22 tantos y 11 rebotes fue el más destacado en el misionero.

Trouville alcanzó cuatro triunfos al hilo y aspira a meterse entre los seis que tras la disputa de dos ruedas todos contra todos jugarán una Liguilla a una sola rueda con la localía definida en cada partidos por los resultados de la primera fase. Los dos de abajo perderán la categoría (hoy por hoy estarían bajando Verdirrojo y Sayago). Los dos últimos por delante de los que bajen terminarán su participación. Los cuatro que no entren en la liguilla ni queden entre los cuatro del fondo jugarán a dos ruedas para completar las dos plazas restantes para los playoffs.

Posiciones

Malvín 37 (16-5)

Olimpia 37 (15 ganados, 7 perdidos)

Nacional 36 (15-6)

Urunday Universitario 36 (15-6)

Defensor Sporting 36 (14-8)

Hebraica Macabi 36 (13-10)

Aguada* 35 (14-7)

Trouville 35 (13-9)

Goes 33 (11-11)

Biguá 32 (10-12)

Atenas* 27 (7-15)

Welcome** 25 (6-17)

Sayago 24 (2-20)

Verdirrojo** 20 (2-20)

* Aguada y Atenas tienen pendiente un pico de 2.30 minutos por jugar, con Aguada 93-82 arriba en el marcador. Atenas sufrió quita de 2 puntos

** Welcome y Verdirrojo sufrieron la quita de 4 puntos

Así sigue la Liga y la 23ª fecha

Jueves, hora 21, Aguada-Malvín en Aguada (atrasado de la 21ª fecha)

Viernes, hora 20.30, Biguá-Trouville en Trouville

Viernes, hora 20.30, Defensor Sporting-Goes en Welcome

Viernes, hora 20.30, Olimpia-Nacional en Olimpia

Viernes, hora 20.30, Verdirrojo-Sayago en Verdirrojo

Viernes, hora 20.30, Urunday Universitario-Malvín en Malvín