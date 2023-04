Mala noticia para la selección uruguaya sub 20: una de las figuras internacionales no será cedida por su club

La selección uruguaya sub 20 no podrá contar con una de sus principales figuras internacionales para el próximo Mundial de Argentina, luego de que su club decidiera no cederlo para el torneo.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) recibió en las últimas horas la confirmación de que se club no lo cederá, ya que no es obligatorio hacerlo. Se trata de Álvaro "Toro" Rodríguez, el atacante de Real Madrid que no será cedido por el club merengue. @Uruguay Álvaro Rodríguez Así lo anunció Marcelo García, presidente del Consejo Juvenil de AUF, a 100% Deporte de radio Sport 890 y confirmó a Referí. "Recibimos la confirmación de Real Madrid", señaló a Referí. "Lamentablemente recibimos la comunicación del Madrid de que no lo puede ceder para las fechas que se lo pidió al jugador", dijo el funcionario de AUF 100% Deporte. "Era un tema que venía complicado y se hizo oficial hoy temprano en la mañana". La AUF recibió un correo electrónico de Real Madrdi tras el pedido de la selección. "Contestan que es imposible por los compromisos que tienen y en la fecha que nosotros necesitamos al futbolista no lo pueden ceder. La notificación es oficial". "Lamentablemente Marcelo (Broli) no va a poder contar con el jugador", agregó García, quien señaló que "ya se agotaron todos los recursos" para que el jugador estuviera en el Mundial. Noticia en desarrollo