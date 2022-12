Maldonado y la (particular) relación entre la oferta y la demanda de sus alquileres

Con el verano 2023 cada vez más cerca, los alquileres temporales en Uruguay comienzan a tomar cada vez más relevancia.

Según reportaron dos de los portales inmobiliarios con mayor relevancia en el mercado local —Mercado Libre e InfoCasas—, como suele ser habitual, los balnearios más elegidos por los turistas para pasar parte del verano son los que se encuentran desde Canelones hasta Rocha.

Las búsquedas por alquileres temporales vienen en franco crecimiento —sobre todo— durante los últimos tres meses. La tasa de aumento es de un ritmo cercano al 40% mes a mes, indicaron los números que reportó Mercado Libre.

En cuanto a la oferta, “más de la mitad de los casi 50 mil anuncios de alquileres temporales publicados (en ese portal), son en Punta del Este y casi el 90% de los avisos son de localidades de Maldonado”, aseguraron desde esa plataforma.

En este sentido, el gerente de la sección Inmuebles de Mercado Libre para Uruguay y Argentina, Pablo Brener, dijo: “En Uruguay se da un escenario particular: la mayor cantidad de oferta se concentra en Maldonado, pero algo menos de la mitad de la demanda está destinada a este departamento”.

“Esto lleva a que en Maldonado veamos una mayor amplitud y variedad de precios debido a un mercado mucho más dinámico que el de otros departamentos. Si bien en promedio los precios por noche en los balnearios de Maldonado son más altos, allí podemos encontrar también algunas ecuaciones tamaño-precio más convenientes que en Rocha y Canelones”, se explayó Brener.

Consultado por esta tendencia que se está gestando en el mercado de real estate, el ejecutivo argumentó que esto se da por varios factores.

En primer lugar, Maldonado es el departamento por fuera de Montevideo con mayor desarrollo inmobiliario del país y, además, de destino de inversión en ese rubro. “Es por eso que se da una oferta mucho mayor a la demanda de alquileres temporales”, explicó

Además, “en los últimos años también creció su población permanente, por lo que se desestacionalizó la demanda de alquileres temporales y creció la de permanentes”, agregó.

Punta del Este es la ciudad uruguaya donde más se está registrando esta situación, con cerca del 70% de la oferta del departamento pero solo 33% de la demanda. “Y las otras localidades donde se da una proporción mayor de oferta a la de demanda (siempre comparando sobre el total del departamento) son todas satélites de ese balneario como La Barra, Manantiales, San Rafael o Pinares”, añadió Brenner.

Por otra parte, este dinamismo que se está gestando en el mercado inmobiliario de Maldonado —y que se profundiza durante los meses de la temporada alta— se refleja también en los costos de las propiedades, que presentan una amplia variedad, y que se diferencian, en este sentido de lo que sucede en los mercados de Canelones y Rocha.

Sobre este punto, Mercado Libre constató que hospedase en Maldonado por una noche puede valer desde US$ 60 hasta US$ 4.600.

En tanto, según constató InfoCasas, esta gama de costos varía desde los US$ 60 a los US$ 2500. Consultados por el promedio de costos según la cantidad de propiedades disponibles —es decir el valor promedio—, desde el portal confirmaron que esta cifra se acerca más al mayor extremo de la gama de precios y se ubica en los US$ 1.400.

Distribución de la oferta por balneario

El coordinador de Casas del Este —portal gestionado por InfoCasas—, Oscar Lanzaro, dijo que el departamento de Maldonado se lleva el 64,5% del total de la oferta de propiedades disponibles en esa plataforma.

Si bien la relación oferta-demanda no es tan contundente como la que se registra en Mercado Libre, Lazaro explicó que el crecimiento de este mercado produjo una brecha entre las propiedades que se ofrecen por noche frente a la que se demandan.

De todos modos, el ejecutivo subrayó que Maldonado sigue siendo el principal departamento a la hora de pensar en alquileres temporales durante el verano.

Por otra parte, Lanzaro argumentó que, últimamente, muchas personas están apostando por balnearios más tranquilos, como los de Canelones, “lejos de las multitudes y de los jóvenes; en busca de tranquilidad”.

En general se espera que esta temporada sea “muy buena en cuanto a la ocupación, y que ésta llegue a alrededor del 90%”, concluyó el ejecutivo.

Según los números de Casas en el Este a los que accedió Café y Negocios, Punta del Este es la joya de la corona ya que representa el 37,6% del total de las propiedades ofertadas en esa localidad y se ubica sin dudas en el primer puesto.

En segundo lugar es para la ciudad de Piriápolis, que reúne el 13,6% de las ofertas en Maldonado.

Lejos, en el tercer puesto, se posiciona Punta Ballena, que representa el 8,6% de ese mercado.

Apegados a esa localidad, se encuentra La Barra (cuya oferta es del 7,8%), San Francisco (5.6%), Manantiales (4,7%), Playa Hermosa (4,3%) y Punta Colorada (4,1%).

Más abajo —y en la franja del 2%— se ubican Playa Verde (con una oferta de 2,3%) y José Ignacio (2,2%).

Luego se posicionan, Punta Negra (1,7%); Balneario Buenos Aires (1,3%) y Portezuelo (1,2%).

El ranking lo cierran el Balneario Solís, Bella Vista y Las Flores, con un 1% cada uno del total de la oferta que presenta Maldonado en materia de alquileres temporales.

En la sumatoria, las localidades mencionadas reúnen el 98% del total. El porcentaje que resta se dispersa por otras localidades de ese departamento, señalaron desde Casas del Este.