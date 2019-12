Malestar en Plaza porque define el título pero jugará antes que los grandes

En Plaza Colonia no cayó bien la fijación de la última fecha del Clausura, certamen en el que pelean el título, porque su partido fue fijado horas antes que los que jugarán los otros equipos que están en la definición del torneo.

Según la programación que se dio a conocer este lunes a la noche, Plaza visitará a Racing en el Roberto el jueves a la hora 17:00, mientras que los grandes, que también tienen posibilidades de conquistar el título, jugarán a las 20:30: Peñarol ante Cerro Largo en el Campeón del Siglo y Nacional de visita ante Juventud en el Centenario.

Tras conocerse la fijación, en las redes sociales de Plaza Colonia hubo malestar por el horario del partido.

“Mientras se juega un descenso, clasificaciones a Copa, Campeón del Clausura y de Tabla Anual, algunos juegan con resultados vistos. Aunque no guste estamos con chances en el Clausura, se ve que varios no se dieron cuenta... pero los que lloran y son noticia son otros”, señala la cuenta de Twitter del club, que suele tener un tono divertido, pero que esta vez se notó con más seriedad.

“Nosotros no vamos a voltear ejecutivos, ni vetar jueces, ni vandalizar autos, ni robar casas, ni grafitear la AUF. Nosotros somos Deporte, somos Inclusión, somos buenos anfitriones, buenos ganadores y mejores perdedores, pero si hay injustcia... NO NOS VAMOS A CALLAR”, agregaron.

“Y no se trata de lo que es mejor o peor, se trata de lo que es JUSTO”, señala la cuenta oficial de Plaza.

ULTIMA FECHA

“Menospreciado”

Plaza tiene 29 puntos en el Clausura y está a dos unidades de Nacional y Peñarol, por lo que si gana su partido y los dos grandes pierden, será campeón del torneo en un partido que se jugará antes que los de los tricolores y carboneros, respectivamente. Progreso, que con 28 unidades tiene posibilidades de igualar en el primer puesto, también jugará a las 17:00 de visita ante Defensor Sporting.

Leonardo Carreño

Roberto “Chiqui” García, uno de los gerenciadores del club de Colonia, dijo sentirse “menospreaciado” por la decisión de la Mesa Ejecutiva a la hora de fijar los partidos de la última etapa.

“No nos tienen en cuenta para nada. Hicimos una campaña brillante y la verdad nos sentimos mal”, agregó en declaraciones a Sport 890.

Además de Plaza, Cerro Largo también manifestó su malestar con la fijación, pero no por el horario del partido, sino por el día, ya que los arachanes no quieren jugar el jueves porque consideran que no tendrán tiempo suficiente para recuperar a sus jugadores. ¿Por qué no tienen tiempo para recuperarse? Porque el viernes llegaron a Montevideo para el partido del domingo. El viernes de noche se suspendió la fecha. El sábado entrenaron en una cancha sin las condiciones adecuadas. El domingo tuvieron libre y el lunes volvieron a entrenar en Melo. Este miércoles deberían viajar nuevamente a la capital para jugar el jueves.