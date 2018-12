Mano a mano con Apud: "El fútbol no pasa solo por hacer dinero"

Con una mirada del fútbol desde un lugar diferente, a partir de cultivar ese perfil que comenzaron a tomar los nuevos entrenadores uruguayos en el siglo XXI, para Alejandro Apud se cerró una exitosa etapa de tres años en Boston River, que incluyó Copa Sudamericana en 2017 y 2018 y el ascenso con los juveniles a la A, tras asumir este año la coordinación deportiva general del club. A ese trienio final se adosa otro período de nueve temporadas en Fénix, Cerro, Sud América, Liverpool y Atenas, en donde cosechó tres ascensos y títulos de Segunda.

¿Entendía que era necesario hacer una pausa después de tres temporadas en Boston River?

Cuando el esfuerzo que hacés es tan grande, porque a Boston River le dimos todo lo que teníamos, hasta el corazón, costo pero decidimos que necesitábamos realizar una pequeña pausa para reponer fuerzas. Además soy de los que cree que cuando estás mucho tiempo en un club, naturalmente se genera un desgaste y en esos casos es importante dar la posibilidad a otro entrenador que siga con el trabajo que pudimos desarrollar.

En este tiempo estuvo hasta en los detalles de la utilería.

Recién hace un par de meses logramos darle forma a ese tema, con gente que hace tiempo trabaja en el rubro. Pero no fue lo único. Debimos atender y seguir cada detalle de la organización, y ayudamos para lograr la maduración que se va consiguiendo. Organizar la sanidad, los lugares de entrenamiento.

Para mí hay aspectos muy importantes, como el de salarios. Es fundamental que todos los funcionarios y jugadores estén al día porque eso les brinda tranquilidad, y luego podés pedir todo a la hora de trabajar. Para ello, dejamos de lado inversiones en infraestructura, que llevaron a que avanzármos mucho más lento en ese terreno. En la cancha, el fútbol de Boston River tuvo un crecimiento inmediato.

¿Tuvo que aportar dinero propio para que funcionara el club en algún momento?

No, a ese punto no llegamos, pero debíamos ser muy cuidadosos con la economía. Los jugadores no cambiaban camisetas, porque nos debíamos arreglar con las mismas todo el campeonato. Y en juveniles las utilizábamos dos temporadas. Atendíamos mucho esos detalles, de la misma forma que cuidábamos los materiales de trabajo y renovábamos solamente los más necesarios. Lo importante fue que el club estuviera al día en los salarios.

Después de 13 años en Primera, ¿cuánto cambió su mirada del fútbol con respecto a cómo preparar un equipo y cómo intenta levantar el nivel de la competencia local desde su lugar como como técnico?

El ensayo-error de tantos años, que dejó una buena experiencia, nos ayudó a encontrar un método que fuera eficaz a la hora de asumir un equipo y hacerlo rendir rápidamente. En ese tiempo fuimos mutando y probando diferentes formas hasta encontrar la adecuada. Toda mi vida jugué con línea de cuatro y me preparé y trabajé para ello. Pero, para el estilo que teníamos encontramos que en el fútbol uruguayo nos costaba mucho a los zagueros llegar al mediocampo para presionar en campo rival, porque se sentían muy desprotegidos. Entonces, trabajando e investigando, nos dimos cuenta que la línea de tres era un buen sistema para lograr que el equipo presionara en campo rival. Esa fue una de las mutaciones de las que te hablaba.

¿El mayor elogio que se lleva de los tres años en Boston River es: ‘Qué bien juegan los equipos de Apud’?

Creo que eso para cualquier entrenador es como una caricia. De todas formas, la medida son los logros, de acuerdo a los objetivos planteados para cada proyecto. En todos los equipos que estuvimos alcanzamos la mayoría de las metas. Un ascenso, salir campeón de la B, salvarnos del descenso con Sud América, salvarnos del descenso en Boston River y clasificar a copas internacionales y, finalmente, pasar de fase de copa en la última Sudamericana. O subir a primera en juveniles, formar y vender jugadores en un club como Boston River que no tenía juveniles. Este último no es un detalle menor: formar jugadores implica un proceso que lleva tiempo, y nosotros lo logramos rápidamente nada menos que con Araújo (en Barcelona) y Joaquín Pereira.

¿Qué debe cambiar el fútbol uruguayo para ofrecer un mejor espectáculo?

¿Desde el lado del entrenador? Porque para mí el mayor déficit en el fútbol uruguayo se plantea a nivel dirigencial, al que le faltan ideas para mejorar la estructura.

Desde el entrenador, como cuerpo técnico debemos mejorar la formación. Más allá de las posibilidades que nos brinden los clubes, tenemos que ser más creativos, tratar de formar jugadores para primera y que los clubes no nos obliguen a ganar sin descuidar la formación de los futbolistas. Muchas veces nos salteamos etapas en ese proceso de crecimiento de los jugadores que hacen que luego lleguen a primera con muchas carencias, entonces lamentablemente terminan de formarse en el exterior. En Uruguay tenemos jugadores de muy buena calidad, hacemos un esfuerzo enorme para trabajarlos, pero nos está faltando alguna etapa en la formación porque muchos clubes obligan a saltearla porque quieren ganar. Los jugadores son claves para mejorar el producto del torneo de Primera División.

De todos modos entiendo que el lugar más grave es la cabeza. La dirigencia. La estructura del fútbol está en problemas y los dirigentes no se preparan ni preparan a los clubes para que el fútbol sea mejor. Luego está nuestra responsabilidad, con las necesidades de mantener el trabajo, los que están en juveniles quieren llegar a primera y se descuidan algunas cosas. Nosotros, como docentes que somos, debemos mejorar la calidad en cuanto a la enseñanza. Debemos mejorar, pero también muchas veces los clubes nos obligan a tomar caminos que no estamos de acuerdo pero que aceptamos por la necesidad de mantener el trabajo. Es un combo de cosas que no nos permite crecer y no deja mejorar a nuestros jugadores, que es lo más importante.

¿Usted cree que los jugadores se conforman con lo mínimo para competir en Uruguay?

Ahí es donde debe influir el trabajo de los entrenadores, los profes, los médicos, y de todos los que trabajan con los chicos. Tenemos que enseñarles a ser profesionales y a ser deportistas completos. Tenemos que trabajar mucho en los clubes, desde la dirigencia, y tener gente en la tarea de formación que les enseñe a los chiquilines que deben formarse no solo en lo deportivo, sino en la alimentación y en lo académico. ¿Qué es lo que sucede? En formativas se deja de enseñar por ganar en el momento. Es importante respetar los proyectos.

En Uruguay, desde lo competitivo somos los mejores, pero nos faltan aspectos en la formación que los jugadores aprenden en el exterior.

Soy de los que cree que en nuestro torneo, con diferente forma de jugar, se pueden brindar buenos espectáculos, pero lo que sucede es que muchos jugadores llegan a primera con falencias que tienen que ver con desarrollos incompletos en la función que cumplen en el juego, entonces terminan de procesarlos en primera, un lugar en el que no debería suceder esa etapa.

Además de procesar el descanso, ¿qué imagina de aquí para adelante?

El futuro lo imagino con una posibilidad en un club para intentar dejar una huella en otra institución. Es importante dejar algo en cada lugar al que vas. Entiendo que el fútbol no pasa solo por hacer dinero sino por tratar de generar tu impronta para que el club pueda asimilarlo y seguir adelante, y si llegás a un club que tiene el trabajo de base hecho, hay que aprovechar lo que te entregan y reforzarlo.