Maradona dirigió en un trono con la gorra de Venezuela y colecciona homenajes

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Armando Maradona, fue recibido con todos los honores en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario donde su equipo visitó anoche a Newell’s Old Boys que lo recibió con altos honores.

Maradona jugó en el equipo rosarino en 1993 tras cerrar su pasaje por el fútbol europeo (Barcelona, Napoli y Sevilla) causando una enorme conmoción en la ciudad y en el club donde solamente jugó cinco partidos y no pudo terminar la temporada a causa de un desgarro.

El presidente de Newell’s, Eduardo Bermúdez, le entregó una réplica de la camiseta, la 10 que usó en su paso por el equipo y además de recibir la ovación de los hinchas leprosos, el club dispuso de un sillón especial con el escudo de Newell’s para que Maradona dirigiera a su equipo cómodamente.

Antes del partido el entrenador del Lobo habló micrófono mediante a los hinchas locales: “Estuve hablando con la gente de Newell’s, algún día nos veremos. Yo no hablo por hablar. No quiero poner calientes a los de enfrente. Yo soy leproso y a mí no me compra nadie. Gracias por venir, gracias por el recibimiento. Gracias por este amor. Voy a volver”.

Después, en la cancha, su equipo jugó un gran partido a puro gol. El Lobo ganó 4 a 0. Maradona no celebró los tantos (al menos no se paró para gesticular) y siguió el partido con una gorra de Venezuela siendo abrazado y besado por sus compañeros de cuerpo técnico en cada conquista.

Los goles fueron de Leandro Contín, Maximiliano Caire, Horacio Tijanovich y Matías García. En Newell's fueron titulares el uruguayo Angelo Gabrielli y los argentinos ex Peñarol Cristian Lema y el capitán Maximiliano Rodríguez, quien usó un brazalete en honor a Maradona.

Gimnasia desde la llegada de Maradona

Racing 1-2

Talleres 1-2

River Plate 0-2

Godoy Cruz 4-2

Unión 0-1

Newell's Old Boys 4-0

Homenajeado por todos los rivales

En su debut al frente del Lobo, el 15 de setiembre contra Racing, la dirigencia de la Academia le rindió un homenaje a Maradona al entregarle una plaqueta recordando su pasaje por el club en 1995, donde fue entrenador durante 11 partidos.

"Sabemos lo que significa y ser los primeros en enfrentarlo genera cierto honor. Hemos visto todo lo que generó, la admiración y el respeto que se le tiene. Es lindo poder saludarlo, verlo feliz y es justo que todos los clubes le hagan un reconocimiento", dijo el mánager de Racing Diego Milito quien fue dirigido por Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Cuando visitó el Mario Alberto Kempes de Córdoba para jugar contra Talleres, el recibimiento de la hinchada local fue estremecedor. Hasta le desplegaron una bandera gigante con la camiseta de Argentina.

El entrenador uruguayo Alexander Medina se llevó su gorra como trofeo y luego de ganar el partido declaró: "A Diego lo saludé y le agradecí por todo lo que me regaló desde que tengo uso de razón. Me deleité viéndolo dentro de la cancha. Hizo cosas maravillosas".

Una bandera gigante que ocupaba una tribuna entera lo recibió en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. En el trapo aparecían Maradona, el Papa Francisco y Lionel Messi con la inscripción: "Dios, el Papa y el Mesías. Orgullo nacional" mientras los hinchas cantaban "el que no salta es un inglés".

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, tuvo palabras de admiración hacia Maradona cuando visitó la cancha de Gimnasia y Esgrima.

Cuando el Lobo recibió a Unión, la dirigencia del club santafesino le entregó a Maradona una camiseta número 10 del club con su nombre en la espalda.

En ese partido, Gimnasia presentó un muñeco de Maradona que se paseó por el estadio y dio una vuelta olímpica causando furor entre sus hinchas.

El martes, el estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys lo recibió con todos los honores. Lo esperaron con un sillón, una especie de trono que colocaron a un costado de la cancha para que dirigiera el partido. El sillón tenía los colores y un logo con la fecha del encuentro (29 de octubre) y una inscripción que resume el sentimiento de la mayoría de los argentinos hacia el jugador: Dios. Maradona lo autografió antes del partido.

El Rey tiene Lepra. ¡Viva el Rey!

Su figura trasciende el fútbol. El domingo, cuando fue electo presidente, Alberto Fernández exhibió una camiseta que tenia un Maradona joven en su etapa en Argentinos Juniors.

Los homenajes se seguirán sucediendo en cada partido de Gimnasia que está penúltimo en la tabla de la Superliga Argentina con siete puntos, solo uno más que el 24º que es Godoy Cruz.