Marcelo Bielsa a la selección uruguaya: lo último sobre la negociación con el argentino

La repercusión internacional que generó la información de que el argentino Marcelo Bielsa está en conversaciones con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) despertó un movimiento inusual y puso otra vez en los primeros planos a la selección, que estaba golpeada y olvidada tras la rápida y sorpresiva eliminación del Mundial Qatar 2022, bajo la gestión de Diego Alonso.

Ahora bien, ¿qué tan cerca está Bielsa de ser el entrenador de Uruguay?

Según pudo conocer Referí este jueves, las conversaciones están avanzadas y están cerca de un acuerdo, pero esto no asegura que esté cerrado.

Como informó Referí este miércoles, las únicas diferencias que existen radican en el aspecto económico.

El problema es el techo que tiene Uruguay y la aspiración económica del grupo de trabajo del argentino.

El tope que maneja Uruguay es de US$ 3.000.000 al año y el caché del cuerpo técnico con el que trabaja Bielsa (entre 12 y 14 personas) que asciende a US$ 6.000.000.

Oli Scarff / AFP

Marcelo Bielsa está en conversaciones con Uruguay

Los US$ 3.000.000 que maneja la AUF equivalen a un incremento importante con relación a lo que les pagaban a Óscar Washington Tabárez y a Alonso entre 2019 y 2022, quienes recibían US$ 1.800.000 de salario al año, más presencias, premios por partidos, lo que hacía que esta cifra trepara a US$ 2.200.000 cada 12 meses.

La negociación ahora entró en los números y el que tiene la palabra final es Bielsa, porque Uruguay no podrá llegar a lo que pretende el argentino.

La AUF sabe que lo que le ofrece es insuficiente para lo que paga el mercado internacional, pero entienden los dirigentes que es lo que disponen sin comprometer la economía de la AUF.

El detalle más importante en todo esto es que al argentino le seduce el proyecto de la selección uruguaya. Este elemento es el que pone a Bielsa tan cerca de Uruguay que si fuera por este aspecto, ya habrían firmando el contrato.

¿El acuerdo con Bielsa se cerrará esta semana?

El tema de la llegada de Bielsa a Uruguay no se resolverá esta semana, informaron a Referí.

También es muy difícil que se pueda resolver la próxima.

Era aspiración del presidente de la AUF cerrar primero el proceso electoral (las elecciones se realizaron el 16 de febrero) en la semana del 10 de abril, pero el Congreso de la Asociación aún espera por los certificados de idoneidad de los seis miembros propuestos para fijar fecha para votar al gobierno de la Asociación para el período 2023-2026.

Foto: Leonardo Carreño.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF

Lo que creían podían resolver en la semana del 10, puede dilatarse unos días más.

Por esa razón y en ese escenario, según pudo conocer Referí, existen dos opciones, Alonso tendrá que:

1) consensuar con los dirigentes salientes y los entrantes del comité ejecutivo el contrato con Bielsa y llegar a buen puerto en las negociaciones antes del cambio de gobierno de la AUF, o,

2) esperar a la semana del 17 de abril para plantear el tema del contrato del nuevo entrenador al ejecutivo que gobernará la AUF hasta 2026.

Lo que sí está claro es que la AUF y Bielsa están muy cerca de encontrarse en el mismo camino.

¿Si no es Bielsa la AUF negocia con otro argentino? ¿La AUF habló con Sampaoli?

Desde la AUF informaron que las únicas gestiones que hizo el presidente fueron con Bielsa.

No habló con ningún otro argentino.

¿Y Jorge Sampaoli? El nombre del entrenador argentino no fue considerado ni está en los planes de la AUF.

Sin embargo, su nombre circuló en los medios como opción que está manejando la Asociación.

¿Lo maneja, realmente? No.

Douglas MAGNO / AFP

Jorge Sampaoli

Lo que ocurrió fue que en los últimos días un empresario ofreció a Sampaoli para la selección, pero su contratación quedó descartada de plano. No está en los planes de la AUF y pusieron énfasis que el único es Bielsa.

Lo que ocurrió con Sampaoli, se planteó con otros entrenadores, incluido Ricardo Gareca y Gustavo Alfaro, que, como informó Referí el 12 de enero, fueron ofrecidos por diferentes empresarios a la AUF, pero sus nombres nunca estuvieron en la consideración del presidente de la AUF para dirigir a la selección.

¿Cuál es el contrato que la AUF le ofrece a Bielsa?

Las charlas de la AUF con el entrenador argentino que, como informó Referí comenzaron después que Alonso ganó las elecciones el 16 de febrero, giraron en torno a un acuerdo hasta el Mundial 2026, si es que clasifica en las Eliminatorias que comenzarán en setiembre.

Le ofrecieron la selección mayor y volcar su impronta para todo el proceso de selecciones que Óscar Washington Tabárez dejó bien estructurado en los 15 años de exitosa gestión (2006-2021).

AFP

Marcelo Bielsa

A diferencia de lo que ocurría mientras estuvo Tabárez, desde febrero 2022 la AUF tiene a Jorge Giordano como director de selecciones nacionales y como encargado de establecer los lineamientos generales de todas los combinados de la Asociación, no solo de fútbol masculino sino también femenino, sala y playa, y que es quien marca el rumbo que va tomando el fútbol uruguayo, incluido el plan de desarrollo a nivel nacional con la creación de los centros de formación en todo el país.

De todas formas, la experiencia de Bielsa y su mirada integral sobre el proyecto de selecciones será volcado al desarrollo al que apunta la AUF.