Marcelo Broli, la vuelta a las raíces de Peñarol y el desafío de la Libertadores sub 20

Marcelo Broli jugaba de mañana con la Novena de Peñarol y de tarde hacía baby fútbol en el Urreta. Pasó por toda las categorías formativas del aurinegro, fue campeón en Cuarta en el año del Quinquenio y en 1999, con Julio Ribas, jugó unos cuantos amistosos con equipos del interior. Sin embargo, por aquellos años, las puertas de Primera se abrían en raras excepciones para los botijas del club. Y así, el volante central de buen pie tuvo que comenzar su carrera en Fénix. Las vueltas de la vida lo devolvieron a sus raíces. Y a partir del domingo de la semana próxima dirigirá a Peñarol en la primera Copa Libertadores sub 20 de su historia.

Peñarol se clasificó como campeón 2021 de la Cuarta división, una categoría donde no se imponía desde 2008, bajo la conducción de José Batlle Perdomo.

Broli, que en 2020 había dirigido a Villa Española en Segunda División Profesional, decidió volver a entrenar juveniles porque Peñarol le presentó desafíos grandes.

"Peñarol llevaba 13 años sin ganar en la categoría, estaba en el debe en los clásicos y el objetivo del club era clasificar a la Libertadores sub 20. Me movió el piso, porque no estaba seguro de volver a formativas, pensé que ya había pasado esa etapa, pero lo que significa Peñarol y el desafío que me pusieron por delante me motivó mucho y viendo con lo que me encontré y con cómo salió todo, sin dudas que no me equivoqué", dijo Broli a Referí en el Centro de Alto Rendimiento de Solymar, donde prepara al equipo.

"Encontré gente espectacular para mi crecimiento como entrenador, jugadores de gran calidad humana y futbolística, y me reencontré en un lugar que es algo totalmente diferente a lo que viví como jugador", dijo.

Diego Battiste

Broli aspira a hacer una gran Libertadores sub 20 pese al factor altura

Cambia todo cambia. En sus años de juvenil de Peñarol todas las divisiones se entrenaban en Las Acacias: "La cancha grande se tocaba poco porque era donde se jugaba y por eso todas las categorías entrenábamos en la cancha de atrás. Estaban Ángel Tucci, Víctor Cabrera y algún dirigente más".

"Este Peñarol es otro club, tiene muchas áreas, está mucho más profesionalizado. Hay muchas más infraestructuras: el estadio, el Centro de Alto Rendimiento con un montón de canchas. Tenemos gimnasio, espacio cerrado, nutrición, psicólogo, fisioterapia. Peñarol va en proceso de seguir creciendo y eso es algo que te exige el nivel internacional, ser competitivo no se hace solo con el pasado, se forja con el presente, y acá se está trabajando para volver a ganar algo a nivel internacional".

Broli trabajó desde su desembarco en el club con las generaciones 2002 y 2003. "Muchos jugadores con edad de Cuarta ya estaban en Tercera y me pasaron un plantel ya formado", contó. "El campeonato lo preparamos en lo psicológico, técnico y táctico con el objetivo de ganarlo. Las primeras seis fechas ganamos y eso nos dio mucha confianza. Después se emparejó el torneo porque el campeonato de Cuarta es muy parejo, todos los equipos son buenos y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Los jugadores están casi prontos para Primera y eso hace que la intensidad de los partidos sea muy alta".

"Solo perdimos tres partidos en el año. El clásico fue en la tercera fecha y fue un mojón. Ganamos con autoridad 4 a 2. Eso nos demostró que estábamos para cosas importantes".

"El objetivo de Peñarol en formativas es que los jugadores lleguen a Primera División; en esta divisional hay jugadores de proyección y el club envía mensajes claros de que las formativas se miran. Pasó claramente en los partidos amistosos de esta pretemporada. Es algo que no se veía en la época en que yo jugué en el club. Además, las ventas que hace Peñarol son las mejores de los últimos años en el fútbol uruguayo", agregó.

Diego Battiste

La canchas del CAR, infraestructuras que nunca tuvo como jugador en Peñarol

Pensar que en sus tiempos, dirigidos por Juan José Duarte, Broli salió campeón con Cuarta en 1997. "Solo subimos cuatro jugadores a la Tercera, Linares, yo Ruiz Díaz y Denegri. Jesús Ramos, un volante espectacular que salió goleador, fue dejado libre. Era la época del Quinquenio y a esos jugadores no los movía nadie de Primera. Con Ribas llegué a Primera, los miércoles siempre me llevaba a los amistosos que se jugaban en el interior, pero en Primera nunca llegué a jugar", recordó.

Los casos de covid-19 que afectaron al plantel principal de Peñarol y que fueron detectados en el segundo día de pretemporada, el 6 de enero, le abrieron la posibilidad a varios de los jugadores de esta sub 20 para entrenar con la Primera.

El lateral izquierdo y capitán Mathías de Ritis impresionó muy bien al entrenador Mauricio Larriera y al director deportivo Pablo Bengoechea. También estuvo Óscar Cruz que es el goleador histórico de las formativas de Peñarol.

El zaguero Matías González es el único que se quedó y que desde que arrancó el año no entrenó con la Cuarta. Fue titular contra Ñublense y Santiago Wanderers y se mostró seguro, con voz de mando y con mucho sentido de la ubicación para defender.

Broli dio una lista de jugadores en la que incluyó a dos jugadores que están con el primer equipo desde el año pasado: Máximo Alonso y Diego Rossi. El primero de ellos estaba entrenando el miércoles de mañana con la Cuarta cuando recibió el llamado de Primera para sumarse a la concentración tras conocer los casos de covid-19 de Lucas Viatri y Ruben Bentancourt. Terminó jugando en el clásico contra Nacional.

El DT de Cuarta aún no sabe si podrá contar con ellos para la Libertadores sub 20.

Este lunes se hisoparán a los 24 jugadores que están preseleccionados y a muchos juveniles más con edad de integrar el equipo porque en caso de ser positivos ninguno podrá viajar.

El jueves, 18 jugadores de campo y dos goleros volarán a Panamá y tras ocho horas de escala se trasladarán a la altura de Quito donde Peñarol integrará el grupo B para jugar contra Millonarios el domingo 6 de febrero a la hora 19:30 de Uruguay, el miércoles 9 contra Liga de Quito (hora 17:00) y el sábado 12 contra Inter de Porto Alegre a las 19:30. El primero de cada grupo y el mejor segundo avanzarán a las semifinales.

@FormativasCAP

La Cuarta, campeones 2021

Peñarol enfrentó el miércoles de la semana pasada a la selección de Colonia en el Alberto Suppici y ganó 3-0 con goles de Matías Ferreira, Máximo Alonso y Santiago Homenchenko.

El lunes, en el Campeón del Siglo, empataron 0-0 el primer tiempo y perdieron 2-0 el segundo contra la selección de Maldonado. Este sábado jugarán con la Tercera de Rentistas en el CAR y el martes visitarán la academia de Montevideo City Torque para medirse contra la Tercera.

Esta será la sexta edición de la Libertadores sub 20 en la que Nacional tiene el récord de participaciones con tres (2011, eliminado en cuartos de final, 2018, campeón y 2020, no pasó el grupo). También la jugaron Defensor Sporting en 2012 y Liverpool en 2016, ambos con un vicecampeonato.

¿A qué juega el equipo de Broli? El entrenador lo contesta recordando aspectos del juego que lo marcaron de los entrenadores que tuvo en su carrera: "Me quedaron muchas experiencias, lo que me gustó y lo que no me gustó. Con Juan (Ramón Carrasco) tuve dos años muy buenos en Fénix y me sentí muy a gusto. Era un equipo de mucha calidad y la idea de Juan era muy ofensiva y muy audaz. De Carrasco me quedó eso, el salir a ganar cualquiera sea el rival, siempre pensar en ganarlo de forma ofensiva. En Villa Teresa y en Progreso, dos equipos chicos en sus divisionales, intentamos desarrollar eso. De Miguel Puppo me quedó el orden defensivo, cosas que son parte de nuestro fútbol, los perfiles defensivos de los zagueros. Si te querés hacer cargo del partido y atacar, tenés que estar preparado para defender; el que solo piensa en atacar y no está preparado para defender se complica. Jugar bien es que poder atacar defendiendo bien y que cuando defiendas lo hagas pensando en atacar".

Retirado en Miramar Misiones en 2013, Broli dirigió en 2014 a Limburgo en la Liga Universitaria y en 2015 Jorge Giordano lo llamó para ofrecerle la Cuarta de Juventud. Al año siguiente pasó a Fénix y a fines del Uruguayo Especial de 2016, en el ascenso, Marcelo Méndez lo convocó para ser su asistente técnico en Progreso. Ascendieron en 2017 y en 2018 hicieron una gran campaña manteniendo la categoría. En 2019 se fueron a Danubio y en 2020, Broli se largó en solitario para dirigir a Villa Teresa, con el que peleó hasta la última fecha para meterse en playoffs.

Broli es de esos entrenadores que vive del presente y no se proyecta a futuro: "Con tantos años en el fútbol uno se puede proyectar pero en realidad en lo que tiene que poner las energías es en enfocarse en el presente y tratar de crecer. El fútbol te pone en lugares o no te pone, pero lo que tenés que hacer siempre es mejorar como entrenador, día a día, y brindarle las mejores herramientas para que el jugador crezca y retroalimentarse de eso. Luego el fútbol decidirá dónde te pone. Quiero dirigir en Primera, pero hay tiempo, soy joven, le pongo amor, corazón y pasión, pero nunca sabés dónde podés llegar".

Por lo pronto, si los PCR así lo permiten, con su sub 20 de Peñarol llegará a Quito con un mojón para la historia de un club que viene dando grandes pasos en formativas: la Libertadores sub 20.