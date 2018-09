Marcelo Tabárez eligió respetar sus principios antes que jugar en Primera División

Podría estar jugando en Primera División, pese a haber llegado tarde pero libre al período de pases, pero las enseñanzas que recibió de chico lo llevaron a decirle que ‘no’ a Rampla Juniors y a Torque, que aprovecharon la desesperación del jugador por arreglar en algún equipo y le ofrecieron una cifra muy alejada a las que se manejan.

Un nuevo desafío se le planteó a Marcelo Tabárez una vez que regresó a Uruguay, luego de jugar seis meses en Deportivo Capiatá de Paraguay, en donde no encontró el rodaje que buscaba.

Pero su llegada a Villa Teresa, hace casi un mes, no lo desacomodó y la vive con alegría. Fue solamente un paso hacia atrás para volver a tomar impulso.

Es que luego de recibir un pelotazo en contra, tomó el balón, dribleó a la muerte y convirtió el gol más importante de su vida. A partir de ahí, comenzó a desdramatizar lo que sucede en el día a día y en especial en el deporte.

“Cuando me dieron la noticia de que tenía cáncer, mi mayor motivación era la de volver a jugar al fútbol. Hoy lo miro más tranquilo, lo veo mejor, no me quemo tanto como antes y lo disfruto mucho más”, aseguró Tabárez, quien superó la grave enfermedad en 2015.

Desde la alegría máxima del regreso al día de hoy, tuvo que enfrentar otro tipo de luchas. A fines de 2017 quedó libre de Danubio, en medio de una situación bastante incómoda para un ser humano que vivió momentos muy especiales desde sus 14 años en la institución.

“Por todo lo que yo viví en el club esperé otra situación. Se portaron bien cuando me sucedió lo de la enfermedad, pero cuando se acercó la fecha de término de mi contrato los dirigentes pasaban por al lado mío y ni me saludaban. Ya me la veía venir cuando empezó a pasar eso”, comentó el volante ofensivo.

Su salida no fue la mejor, pero no guardó rencor y enseguida pudo conseguir equipo en Paraguay. Se fue a defender a Deportivo Capiatá donde no obtuvo los minutos esperados y cuando regresó, Villa Teresa le abrió las puertas.

“Lo de Rampla no me convenció mucho y en Torque me ofrecieron muy poca plata y sentí que estaban jugando conmigo porque no tenía cuadro. No fue de mala leche, pero es un equipo que esta gerenciado y que está muy bien”, agregó Tabárez.

Por eso se siente muy feliz por la decisión tomada, la cual no la resolvió en caliente y la consultó con su familia: “De chico me enseñaron a no ir a dar lástima a ningún lado. Con el diario del lunes estaría cobrando en Torque todos los meses, pero estoy en un cuadro donde me quisieron, me llamaron y para mí es más importante que lo otro. Estoy muy contento en el Villa, Me dieron mucha confianza y un protagonismo que estaba precisando. Quiero ayudar al club que se esforzó en traerme”.

Tabárez aseguró que las diferencias que encuentra entre la Segunda y la Primera División están basadas en la situación económica de los clubes, que no les permite tener la infraestructura adecuada para desarrollarse de manera profesional.

“Es algo nuevo, por ahí no estaba acostumbrado, pero el plantel de Villa Teresa me hizo sentir uno más desde que llegué. Yo me encontré con un equipo humilde con un objetivo claro para ascender. Lo que me estoy llevando de la B es la calidad humana y la humildad. Son jugadores que están cobrando 15mil o 10mil pesos y están siempre de buena gana, siempre queriendo sacar adelante a los clubes. Es bravo no cobrar, que te deban, jugar en canchas que no están en las mejores condiciones”, dijo el volante creativo.

Con la camiseta del Villa lleva tres partidos disputados y dos goles convertidos, que llegaron juntos en la última fecha ante Albion. El equipo marcha tercero en la Tabla, a falta de seis jornadas.

“Cuando estás en Primera no te das cuenta y te quejas de algunas boludeces que no conocés y cuando estás en la B no lo podes creer y está buenísimo, es una enseñanza tremenda”.

Tabárez se planteó diferentes objetivos para su futuro. El más inmediato, ayudar a su equipo a lograr el segundo ascenso de su historia. Y mirando más allá, tener la posibilidad de aprovechar su buen momento futbolístico para pegar un nuevo salto al exterior que lo empuje a seguir progresando en el deporte que ama y de ayudar a su familia, que le dio una gran mano cuando más la precisó.

“Los rivales saben por lo que pasé entonces me felicitan por haberlo superado y la verdad que me hace muy bien seguir sintiendo apoyo en la cancha”.

Fecha 21 de Segunda División Profesional

Sábado

Rentistas - Albion (Centenario)

Cerro largo - Juventud (Ubilla)

Villa teresa - Sud América (Nasazzi)

Tacuarembó - Central Español (Goyenola)

Plaza Colonia - Cerrito (Parque Prandi)

Domingo

Oriental - Dep. Maldonado (M. Monegal)

Miramar - Villa Española (Tróccoli)

Tabla de posiciones

EQUIPO PTS J G E P GF GC

Juventud 37 20 11 4 5 33 20

Cerro Largo 35 20 9 8 3 23 13

Villa teresa 32 20 9 5 6 29 20

D. Maldonado 31 20 9 4 7 26 18

Plaza colonia 31 20 7 10 3 25 21

Cerrito 30 20 8 6 6 25 29

Central Esp. 29 20 8 5 7 25 19

Sud América 26 20 6 8 6 24 24

Rentistas 24 20 7 3 10 26 30

Tacuarembó 23 20 4 9 7 22 26

Albion 22 20 5 7 8 21 28

Miramar M. 21 20 4 9 7 21 33

Oriental 17 20 4 6 10 21 28

Villa Española 17 20 3 8 9 24 36