Marcos Camarda: la cuota que su madre pagaba con trabajo y los goles en Danubio, Boca, Peñarol y la IASA

Tres goles en los últimos tres partidos son una buena carta de presentación para Marcos Camarda, centrodelantero de 20 años que disputa su primera temporada en el fútbol de Primera División tras lograr en enero de este año el ascenso con Sud América.

El gol marcó toda su carrera de juveniles y del gol empieza a vivir en el fútbol grande tras forjar un impresionante currículum en formativas: goleador en Progreso, goleador en Danubio, un pasaje por Boca Juniors donde creció significativamente en el rubro físico, y seis meses en Peñarol donde cumplió con lo suyo. En el camino, las puertas cerradas lo hicieron fuerte y las ventanas que se abrieron le permiten soñar con poder retirar a su padre del trabajo y darle una mejor vida a su familia.

"Nunca me faltó nada, siempre tuve un plato de comida en la mesa pero vengo de una familia luchadora", cuenta Camarda a Referí. Se crió en Manga, su padre es taxista y su madre trabajó como empleada doméstica aunque ahora es quien se encarga de darle en casa al futbolista las condiciones elementales de comida y descanso para tener una carrera profesional.

Leonardo Carreño

Hizo formativas en Progreso, Danubio, Boca Juniors y Peñarol

Camarda hizo el baby fútbol en Tacuarembó Junior y luego pasó a AUFI para jugar en Central Español y hacer el último año en Wanderers.

Cuando estaba en Central, su madre trabajaba en la cantina del club para poder pagarle a cambio su cuota social y también la de su hermano. "Cuando mi hermano fue a fichar en Séptima le dijeron que debía plata de la cuota, se bajoneó y dejó el fútbol", recuerda.

En Wanderers no lo ficharon para la Séptima. Se fue a probar a Central Español y a Rentistas pero no tuvo suerte. "Mamá, este año no voy a jugar al fútbol", llegó a decir resignado. Hasta que el teléfono sonó. Marcelo Píriz, que lo había dirigido en AUFI en Wanderers, pasó a comandar la Séptima de Progreso y se lo llevó.

En el gaucho anotó 21 goles y fue goleador. Ruben "Polillita" Da Silva y Carlos "Poro" Aguiar le vieron las condiciones que hoy demuestra en Primera y lo subieron, con apenas 14 años, a entrenar con el primer equipo. "Entrenaba en Primera pero bajaba para jugar en Quinta y Cuarta donde hice tres goles".

Finalizada esa temporada lo fue a buscar Danubio donde llegó a mitad de año de Sexta, en 2015. Lo dirigió Hebert Dos Santos e hizo cinco goles. Al año siguiente, en sub 16 tuvo a Raúl Salazar, actual ayudante técnico de Mauricio Larriera y entrenador de la Tercera de Peñarol, con quien hizo 26 goles. En Quinta tuvo a Cristian Callejas y anotó 18 goles. En Cuarta lo dirigió Ramiro Martínez como DT (hoy entrenador de Rocha FC) y en medio año hizo 12 goles.

Salazar le dejó una enseñanza imborrable. "En un partido contra Nacional me dejó en el banco y vi que pasaban los minutos y no me ponía. Me puso cerca del final y estaba de tan mal humor que en la primera jugada metió tremenda patada que no me echaron de casualidad. A la siguiente práctica, adelante de todo el grupo, me pegó flor de rezongo y me tuvo toda la semana cargando las pelotas y los conos. Me hizo ver que el grupo siempre está por delante del jugador. Por sus consejos, además de técnico fue como un padre en algunos momentos".

"Quería que Danubio me hiciera contrato o me subiera a Primera porque solo me daban el viático, pero no hubo interés". A través de un contacto, sus representantes Marcelo Filomeno y Álvaro Fernández lo llevaron a Boca Juniors.

Llegó a mediados de 2018 y se quedó un año y tres meses. Vivió en Casa Amarilla donde se hizo amigo de Agustín Obando, hoy en la Primera de Boca, y Gastón Ávila, hoy en Rosario Central.

El Mundo Boca lo impactó. "Fue una locura, si bien el sueño de todo jugador es debutar en Primera y ser alguien, fue una muy linda experiencia. Nos daban tres prendas de ropa, teníamos nueve canchas para jugar, dos de sintético, un gimnasio impresionante. Ahí trabajé mucho la masa muscular y logré el desarrollo físico que me caracteriza ahora".

En Quinta lo dirigió Sergio Saturno y en Cuarta Héctor Bracamonte, con quien mantiene contacto al día de hoy. Se fue del xeneize por falta de minutos y en busca de un mayor protagonismo. "Debuté contra Huracán jugando 10 minutos y en los dos partidos que jugué de titular hice goles, contra Rosario Central y Racing".

En su etapa de Boca Juniors

A mediados de 2019 Raúl Salazar lo llamó para la Tercera de Peñarol. "Hice 10 goles en 13 partidos, pero en Primera solo tuve un par de entrenamientos. Sentí que no había un interés y cuando me dijeron de la posibilidad de jugar en Sud América no lo dudé".

El año pasado jugó 24 partidos siendo titular en 11 y marcó 9 goles. "Arranqué de titular y cuando se me cerró el arco pasé a jugar de suplente, pero se dio de entrar en los segundos tiempos y hacer buenos partidos".

Leonardo Carreño

Debutó en 2020 en Sud América y logró el ascenso en los playoffs

Además de ser un goleador y un gran ejecutante de penales, Camarda tiene muy buenas nociones de juego cuando sale del área y se asocia en forma muy inteligente. Cerro Largo, Progreso y Deportivo Maldonado fueron los primeros equipos a los que les dejó su huella en Primera.

Atrás quedan aquellos años donde su padre, cuando trabajaba en una carpintería y tenía que ir al Chuy, le podía comprar un par de zapatos de fútbol o cuando le pedía a algún amigo que se los sacara con tarjera para irle pagando. Ahora su madre no trabaja y sueña en un futuro poder retirar a su padre: "Me han dado todo en la vida y es una forma de devolverles algo, pero todavía falta", dice. Este camino de goles recién empieza.