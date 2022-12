Martín Liberman se descargó contra quienes lo acusaron de “panqueque” y de mufa

El periodista argentino Martín Liberman no pudo ocultar su emoción al ver la consagración de Argentina en la final del Mundial Qatar 2022 y se filmó llorando desde la tribuna del Estadio Lusail.

Su reacción fue cuestionada en las redes por quienes recordaron que fue muy crítico del equipo de Lionel Scaloni en sus comienzos, a lo que llamó un "experimento".

Liberman contra quienes lo acusaron de “panqueque”

La situación llevó a que se manifestara en sus redes contra quienes lo acusaron de “panqueque”, luego de haber sido muy crítico con la selección argentina, con Scaloni y con Lionel Messi, entre otros futbolistas.

“Soy tan feliz como cualquiera de ustedes. Mi profesión no se trata de apoyar sino de decir, opinar. Así la entiendo”, dijo.

Sobre Scaloni, señaló: “Scaloni cuando llegó no tenía experiencia. Hoy es TOP”.

Y sobre Messi agregó: “Nunca antes había jugado como estos 2 años. Y hace 2 años q lo elogio a él y al cuerpo técnico”.

Messi. Me dicen panqueque. En que quedamos? Lo elogio hace 2 años sin parar. El no fue el mismo en este tiempo. Líder, decisivo, imparable, capitán. Imposible de criticar. Yo le pedía más, nunca fue algo personal x eso hoy le reconozco que lo suyo fue MEMORABLE. Fin del tema. — Martin Liberman (@libermanmartin) December 20, 2022

“Es muy fácil de entender. Cuando sentía que debía cuestionar lo hacía. Es mi trabajo. Nunca seré un hincha embanderado tras un micrófono. Con Scaloni lo hablé en persona hace un tiempo. Pero uds se creen más importantes que él. ¿Qué pida perdón? ¿Por decir que era un experimento?”, agregó.

Liberman también se refirió a quienes ahora volvieron a publicar algunos de sus cuestionamientos tiempo atrás. “Yo tenía que opinar ese día. Septiembre de 2018. Es fácil decirlo hoy 50 meses después! Son unos vivos bárbaros. Seguro uds creían hace 4 años. Déjense de joder!”.

Soy tan feliz como cualquiera de ustedes. Mi profesión no se trata de apoyar sino de decir, opinar. Así la entiendo. Scaloni cuando llegó no tenía experiencia. Hoy es TOP. Messi nunca antes había jugado como estos 2 años. Y hace 2 años q lo elogio a él y al cuerpo técnico. pic.twitter.com/idceemcpTh — Martin Liberman (@libermanmartin) December 20, 2022

“Dicho esto, con Scaloni hablamos y quedo todo más que bien. Fue en 2019 y en persona. Me da bronca tener que contar esto porque es privado. El es mucho más lógico y no tiene el rencor que tiene uds que no son nadie para reclamarme nada a mí. Lo mío no era contra él! Creía que era un experimento. Designar un DT sin experiencia alguna para la gloriosa selección argentina", sostuvo.

“50 meses después, es uno de los mejores DT del mundo. ¿Qué hago? Lo reconozco! No ahora! Hace 2 años! Impecable trabajo. Capaz, mesurado, inteligente. Notable. Capo”, agregó.

Sobre Messi también señaló: “Me dicen panqueque. ¿En qué quedamos? Lo elogio hace 2 años sin parar. El no fue el mismo en este tiempo. Líder, decisivo, imparable, capitán. Imposible de criticar. Yo le pedía más, nunca fue algo personal x eso hoy le reconozco que lo suyo fue MEMORABLE. Fin del tema”.

Por último, el periodista le dedicó unas palabras a quienes lo acusan de tener mala suerte o ser "mufa". "Y me olvidaba! Doy tanta mala suerte que estuve en los 7 partidos jajajjaaa La suerte y las cábalas son el refugio de la ignorancia. Como dijo De Paul, ¿ya saben lo q tienen que hacer, no?".