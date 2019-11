"Martínez no será un gran orador, como dicen, lo que sí tiene es un corazón gigantesco"

Tras el debate contra Luis Lacalle Pou, el candidato Daniel Martínez fue hasta la sede del Frente Amplio a saludar a los militantes y dirigentes que se habían reunido allí para seguir el enfrentamiento del oficialista con el candidato opositor.

“Creo que la vez pasada estuvo mucho más libretado. Me sentí mucho más cómodo, ahora a meter. Quedan varios días de campaña que vamos a dejar el alma. Por suerte estamos logrando la adhesión de muchos militantes y agrupaciones que votaron a otras opciones, así que a votar por la esperanza”, dijo Martínez en una conferencia de prensa al llegar a la sede del oficialismo, en el centro de Montevideo.

Minutos después, el presidenciable le habló a los militantes que lo esperaban adentro del edificio. “Tenemos que tener capacidad de aprender de los errores y sobre todo cultivar la unidad. Pase lo que pase, el Frente Amplio es el instrumento del pueblo uruguayo para cambiar la realidad. Nunca nos olvidemos de eso. Por eso el llamado a trabajar”, sostuvo.

"Quiero transmitir ese orgullo, esa sana tranquilidad de que uno representó, y tal vez no lo hizo lo mejor posible porque bueno, uno tiene sus limitaciones, pero uno dejó todo en la vida, con el corazón, con el afecto. Como ustedes saben, Daniel Martínez no será un gran orador, entran un montón de cosas como algunos dicen, no me importa, lo que sí tiene es un corazón gigantesco y comprometido con el futuro de la patria", agregó.

Martínez y Lacalle Pou debatieron este miércoles en un encuentro que tuvo lugar 11 días antes del balotaje del 24 de noviembre. El candidato blanco llegó al encuentro como favorito para ganar la elección según las últimas encuestas de intención de voto.

Se trató, además, de la primera vez que en Uruguay dos candidatos a la Presidencia debaten públicamente de forma obligatoria y por ley.