Martínez renovará el gabinete si es presidente pero seguirá consultando a Astori

El precandidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez, insistió en que si llega al gobierno formará un gabinete paritario y "muy renovador" en términos de juventud. Sin embargo, reconoció que figuras como la del actual ministro de Economía, Danilo Astori, van a estar presentes como "elemento" de "referencia y consulta".

Martínez participó este martes en la celebración de los 25 años de Asamblea Uruguay, sector que lidera Astori y que apoya la precandidatura del exintendente de Montevideo.

"Todo lo que ha sido el fundamental aporte a la estabilidad macroeconómica en Uruguay en los últimos 15 años -que ha hecho Astori y su equipo- va a estar presente. Todo ese caudal y esa visión", afirmó el precandidato en conferencia de prensa.

Consultado entonces sobre la posibilidad de que Astori integre un puesto ejecutivo en un eventual gobierno suyo, el precandidato afirmó que será un "elemento de consulta". "Primero hay que ganar la interna. No he pensado ni tengo decididos a los equipos. Algunas ideas siempre pasan por la cabeza, pero sin dudas Astori y su equipo van a ser un elemento de consulta", agregó.

El ministro de Economía y Finanzas, por su parte, explicó a la prensa que encabezará la lista al Senado de Asamblea Uruguay en las próximas elecciones. Respecto al rol -legislativo o ejecutivo- que tendrá en un próximo gobierno frenteamplista, Astori dijo que no estaba en condiciones de definir en cuál de ellos estará. "Falta el juicio del pueblo uruguayo", señaló.

La respuesta de Martínez a Lacalle Pou

El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou alertó el domingo en un acto partidario que el Frente Amplio (FA) aumentará los impuestos y las tarifas. "Me alegro de corazón que alguien haya dicho las cosas en serio y no le haya sacado la cola a la jeringa, no esperaba otra cosa del candidato Daniel Martínez. También les digo, no esperaba otra cosa del FA que no fuera más aumentos de impuesto y de tarifas, porque es lo que han hecho", señaló Lacalle Pou.

Es que Martínez señaló el domingo en una entrevista con El País que era necesario "estudiar" si existía margen para aumentar la carga impositiva. "Hay que estudiar. Creo que en general la carga es acorde al país que tenemos. Que si de repente hay sectores que para ayudarlos a ser competitivos requieren algunas exoneraciones, sí. De repente hay inequidades y no estamos cargando equitativamente, también hay que hacerlo. Pero la carga impositiva global no creo que no esté acorde al país que tenemos", respondió el precandidato.

Consultado sobre las declaraciones de Luis Lacalle Pou, Martínez optó por la ironía. "Me siento honrado de que Luis Lacalle Pou sea interpretador de lo que digo", sostuvo. De esta manera, agregó que "llegado el momento" aclarará su posición respecto a ese tema, pero adelantó que "no tiene nada que ver con eso".

"Tiempo habrá. Nosotros las cosas las decimos cuando queremos decirlas, no cuando otros nos ponen cosas que no dijimos en nuestra boca", concluyó.