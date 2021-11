Más de 20 jinetes en el primer Concurso de Domadores de caballos Árabes

En una iniciativa “inédita”, según comentó a El Observador Olivia Strauch, presidenta de la Sociedad de Criadores de Caballos Árabes del Uruguay (Sccau), este sábado 20 de noviembre 22 jinetes de todo el país participarán en el primer Concurso de Domadores de caballos Árabes.

La actividad, organizada por la Sccau, se realizará a partir de la hora 9.30 en la Asociación Rural de Florida (ARF). La entrada será libre y gratuita y las pruebas se transmitirán en vivo a través de Rural Uy.

En el concurso participarán jinetes de todas las edades, que se evaluarán en una misma categoría, como “profesionales”, indicó Strauch.

Los ejemplares Árabes, potros de tres años o más, también participarán dentro de una misma categoría.

La presidenta y criadora agradeció a la ARF por la oportunidad de utilizar sus instalaciones y a la Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Florida, quienes cedieron la pista para realizar las pruebas.

Las pruebas y los premios

El jurado estará integrado por Manuel Balarini, Sebastián Nieves y Eduardo “Vasco” Echevarne, quienes evaluarán al caballo y su adiestramiento en impulso, franqueza, equilibrio, flexibilidad, velocidad, buen pie, coordinación y agilidad.

Cada participante deberá hacer pruebas de figura, de andar, giro sobre las patas, levantamiento de patas, escaramuza con lazo y prueba de mansedumbre; para esta última los jinetes deberán ponerse un poncho, levantar una maleta y abrir y cerrar una portera, mientras están sobre el animal.

Las pruebas comenzarán en la mañana y al mediodía se detendrán para un corte de almuerzo –habrá servicio de cantina–; a la hora 14 empezarán nuevamente las evaluaciones. Sobre las 17 horas se realizará la entrega de premios, detalló Strauch.

En el primer Concurso de Domadores de caballos Árabes habrá US$ 10.000 en premios. El jinete que quede en primer lugar recibirá US$ 6.000, el que quede segundo ganará US$ 3.000, y quien obtenga el tercer lugar se llevará US$ 1.000. También habrá premios especiales para el animal mejor presentado.

Sociedad de Criadores de Caballos Árabes del Uruguay

Los 22 jinetes que participarán son de diferentes edades y competirán en una misma categoría.

Los mejores domadores del país

La presidenta de la Sccau comentó que las inscripciones al concurso superaron sus expectativas, porque al ser la primera vez que se realiza una actividad de este estilo en la raza, no existe una selección de animales hecha para esto.

Los caballos Árabes se destacan por su actuación en exposiciones, su belleza y su habilidad de resistencia en pruebas de enduro, indicó, pero la doma es algo nuevo que, tras este concurso, la sociedad de criadores evaluará como una nueva posibilidad para la raza, sostuvo.

“Realmente (la convocatoria) superó en número y calidad, porque participarán muchos de los mejores entrenadores y domadores del país, gente que participa en estas pruebas en otras razas, como en Freno de Oro en Criollos o en rienda en Cuarto de Milla, al más alto nivel”, mencionó.

Según destacó, la iniciativa tiene como fin fundamental difundir la raza desde el punto de vista funcional. “Este es un camino que empezaremos a recorrer si contamos con el entusiasmo y el apoyo de los criadores, este es el puntapié inicial para enfocar la cría también hacia lo funcional”, dijo.

Sociedad de Criadores de Caballos Árabes del Uruguay

Habrá US$ 10.000 en premios.

La base de una buena doma

Para Strauch, la base de una buena doma de Árabes comienza en el destete con el amansamiento del potrillo. La clave, dijo, es que el potrillo “se haga amigo”, y le pierda el miedo a las personas.

Luego, a los tres años, se puede comenzar con los trabajos de monta, siempre con la base de la paciencia y la doma racional, dijo, ya que lo principal es el entendimiento con el caballo y no la lucha.

“El caballo Árabe es particularmente sensible e inteligente. Paciencia es algo que hay que desarrollar mucho en esta raza, porque al caballo Árabe si lo prepoteás perdés”, sostuvo y concluyó: “A estos caballos hay que manejarlos con inteligencia y suavidad”.

Analía Pereira

Olivia Strauch durante la Expo Prado 2021 presentando a un caballo Árabe.