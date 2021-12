Más de US$ 4.000 millones por ventas de carnes al exterior y en el mercado interno

Este año concluirá con una facturación que se estima será récord por la comercialización de carnes producidas en Uruguay, considerando que se superan los US$ 4.000 millones que obedecen a US$ 2.900 millones por los ingresos por exportaciones y US$ 1.200 millones por la comercialización en el mercado interno.

El dato fue expuesto por Conrado Ferber, presidente del Instituto Nacional de la Carne (INAC), en el acto de cierre de actividades de 2021 que organizó este jueves el instituto cárnico, en una de sus instalaciones en la Ciudad Vieja. "Queda claro, una vez más, que la cadena de la carne estaba preparada y tiene toda la fuerza como para liderar la recuperación económica", afirmó Ferber. Añadió que el país necesitaba que la ganadería nuevamente se hiciera cargo y "está ocurriendo" y que "queda claro en los números macro que vemos, de baja del desempleo y la pobreza". "Queda claro que este es un país agropecuario y que vale la pena apostar por él", afirmó Ferber Jorge Acosta, gerente de Información del INAC, explicó a El Observador que con una suba en el volumen de carne exportada este año también subió la cantidad de aranceles que Uruguay debió pagar, que en 2020 fue de US$ 180 millones anuales, aunque el dato de este año no está cerrado aún, comentó. Esa suba se dio por los altos niveles de colocación en el mercado y también por el valor promedio de la carne exportada, que aumentó un 13% en el caso de los bovinos y un 18,5% en el caso de los ovinos. Considerando precios promedio, la tonelada de carne bovina para exportación se estima cerrará este año en US$ 4.260, mientras que para la ovina se avizora un valor medio de US$ 5.136; en las últimas semanas esos precios se han afirmado. Los gerentes de las áreas Información, Mercado Interno, Marketing, Conocimiento y Calidad del INAC brindaron una conferencia de prensa junto al presidente del instituto cárnico y al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos. El titular del MGAP sostuvo que el crecimiento en las actividades del rubro cárnico, así como los valores, son cifras que "enorgullecen a todos". "Creo que todavía tenemos margen para poder crecer", sostuvo, y llamó a mantener los niveles de trabajo en el rubro. Diego Battiste Mattos destacó que "hay margen para crecer". Subió el precio y el consumo A la vez, se indicó que el consumo de proteína animal en el mercado interno revertió la tendencia que se venía dando (a la baja) desde hace tres años. En carne bovina creció un 2,3% y en carne aviar un 13%, respecto a 2020. Según estiman desde el instituto, el consumo per cápita de carne de 2021 creció en tres kilos con respecto al año pasado, y esto se explica porque hubo un crecimiento de 2,4 kilos por persona por año en carne aviar y un crecimiento de un kilo en el caso de la carne bovina. El precio de la carne al consumidor aumentó. En 2021 la carne bovina acumuló un aumento del 21,5% según el relevamiento del INAC, mientras que las carnes porcina y aviar tuvieron un crecimiento del 3,7% y 4,2%, respectivamente. Diego Battiste El sector cárnico cerrará el 2021 con ingresos que superan los US$ 4.000 millones. El año concluye con faena récord En 2021 hubo “niveles históricamente elevados” de faena de vacunos, que respondieron a un aumento en la demanda internacional por carnes uruguayas, destacó Acosta. El crecimiento superó el 30% y con eso como marco la faena de animales procedentes de los corrales de engorde será la mayor desde que se tienen registros; la de ovinos cerrará el año con niveles no vistos desde 2014; y en el caso de la de aves, el crecimiento será de 10%. Este año, se estima, se terminará con una faena de cerca de 2,6 millones de reses. Un nivel de tal crecimiento, según comentó Acosta, no se había dado. “Es de las cifras más altas que ha visto la ganadería”, dijo. El aumento se dio principalmente por la actividad del tercer trimestre, cuando se dieron niveles “históricamente elevados” de faena, con un aumento superior al 50%. Las vacas adultas y los novillos jóvenes representan el 65% de los ejemplares faenados; la cifra se acerca a 1,3 millones de cabezas. Por otro lado, en la faena de corral se estableció un récord. Se faenaron 350.000 cabezas y el crecimiento, con respecto a 2020, fue del 23%. Acosta afirmó que los niveles alcanzados son los mayores desde que se llevan registros. En el caso de la faena de ovinos –que se aproxima a 1,4 millones de cabezas–, una cifra tan elevada no se veía desde 2014. Lo más destacado dentro de este rubro fue la faena de hembras, que llegará a los 380.000 ejemplares. Por otro lado, este año también se faenaron más de 32 millones de aves. La faena de esta especie mostró una recuperación en noviembre y las cifras, al cierre del año, se aproximan a las obtenidas cuatro años atrás. "Fue un año de varias cifras récord, hubo más faena, más producción, más colocación, más precio y a la postre más divisas. Es un año como para encuadrar y hay expectativas de que el año que viene podamos marcar otro récord o por lo menos decir que el nivel de actividad se mantiene en niveles altos", declaró Acosta.