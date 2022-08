Mathías De Ritis: "Jugar con gente nos motiva por nuestro ADN de juego"

El capitán de la sub 20 de Peñarol Mathías De Ritis tiene todos sus sueños asociados con el oro y carbón. Cuando era chico, desechó una posibilidad de jugar en Defensor Sporting para jugar en el club de sus amores. Ahora empuja en el último tramo de su formación para llegar al primer equipo. Y este domingo sueña con levantar la primera Copa Intercontinental que su equipo jugará contra Benfica a la hora 16.30 en el Estadio Centenario.

"Estoy desde los 11 años en Peñarol, llegué a la captación, a Preséptima. Hice el baby fútbol en Rocha. De ahí me llamaron de Defensor Sporting, pero a través de un amigo surgió la posibilidad de probarme en Peñarol. Y mi sueño siempre fue jugar en Peñarol", contó a Referí.

"Es una responsabilidad muy linda llevar el brazalete de capitán y un orgullo ser el representante de todos mis compañeros", dijo el lateral izquierdo, de pierna zurda que sorprendió en el debut de Peñarol en la Copa Libertadores sub 20 cuando le gritaba a cada delantero rival de Liga de Quito los duelos individuales ganados.

@LibertadoresU20

Contra Millonarios en la Libertadores sub 20

Gustavo Ferreyra lo convocó por primera vez a una selección el año pasado, para la sub 20 donde también se ha puesto la cinta de capitán: "Me siento importante por esa distinción, ser líder no es algo que se busque sino que surge naturalmente de uno, no lo tomo como una presión sino como una motivación, a los compañeros siempre les doy para adelante, siempre trato de ser profesional y eso me ha llevado a ser capitán".

Leonardo Carreño

Con la selección uruguaya en un amistoso

"La final con Benfica es un partido que conlleva mucha responsabilidad. Estamos disfrutando la preparación y a medida que se acerca el día crece el nerviosismo y la ansiedad de jugar ese partido", admitió.

De Ritis se perfila como titular cantado para la final. Viene de jugar el torneo de L'Alcudia y el sábado jugó en el equipo que goleó 4-0 en Buenos Aires a un rival de futbolistas agremiados.

"Esos partidos nos sirvieron para agarrar ritmo de juego y de cancha, jugamos en dos canchas rápidas, muy lindas, porque así vamos a jugar al Centenario", expresó. En el anterior amistoso (3-3 con Lanús), no jugó porque se bajó del avión y se tomó un barco para volver de L'Alcudia y cruzar a Buenos Aires, por lo que no se lo quiso exigir.

Sobre el partido y lo que puede mostrar Peñarol, De Ritis se limitó a decir: "Olivera tiene las ideas muy claras, pero adentro de la cancha la impronta del jugador es lo que marca el esquema; la idea principal es la de ser un equipo intenso".

"Ya vimos algún video de Benfica, sabemos que un par de jugadores no vienen y siempre es muy importante el videoanálisis, es clave para conocer al rival y a sus movimientos. En la primera jugada ya hay que saber cómo marcar al que tenga enfrente", manifestó.

"Desde chico, desde que soy jugador y desde que estoy acá, mi sueño es jugar en la Primera de Peñarol y poder triunfar. El domingo van a estar mis padres, mi novia, mis tíos, mis amigos, ya sacaron todos entradas. Es una locura lo que estamos viviendo, vamos a aprovechar esta oportunidad. La hinchada va a ser un plus, ya hemos tenido experiencias en cancha con gente, aunque no tanta. Jugar con gente nos motiva por nuestro ADN de juego", expresó.

Luchar, defender, marcar, saber sufrir pero también atacar, con verticalidad, explosión y la buena técnica individual de sus delanteros es lo que llevó a la sub 20 de Peñarol a reinar en América.

Lateral de estatura baja, veloz y explosivo para pasar al ataque y muy buen marcador para los duelos, De Ritis se perfila como un lateral izquierdo de futuro en Peñarol. Ya es campeón de la Libertadores sub 20, aunque se perdió la final por contagiarse de covid-19, y ahora va por un premio mayor contra Benfica.

La venta de entradas ya llegó a los 32 mil boletos colocados. El Centenario se prepara para rugir y como le gusta a De Ritos, en aurinegro.