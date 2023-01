Matías Arezo llegó para jugar en Peñarol: cómo se encuentra y por qué eligió a los aurinegros

Matías Arezo llegó este lunes a Montevideo desde España para jugar en Peñarol. El delantero de 20 años llegó a préstamo por una año, con una cláusula de salida en junio si el Granada lo dispone.

“Estoy contento. Desde el principio teníamos muchas expectativas de llegar acá. Esperemos cumplir con los objetivos que el club pide”, expresó Arezo en Sport 890 al llegar a Carrasco junto a su pareja Camila Cedrés.

“Una felicidad tremenda por volver a Uruguay, a mi casa, y a un club tan grande como este”, contó.

AFP

Arezo en Granada

Este lunes a la hora 20:30 Peñarol enfrenta a Nacional en partido amistoso que se juega en el Estadio Centenario.

Agregó que tomó con “felicidad, alegría y responsabilidad” la chance de volver a Uruguay para jugar en los aurinegros.

“Desde que surgió la posibilidad de Peñarol la pusimos como prioridad. Sabíamos que teníamos ofertas como para quedarnos allá, pero en base a lo que es Peñarol siempre lo pusimos primero”, subrayó.

Arezo, que tuvo pocas oportunidades de jugar en España, dijo que se encuentra muy bien físicamente: "Hace tiempo que no juego pero nunca he dejado de entrenar a la par de mis compañeros. Deportivamente sigo estando muy bien. No es que haya estado de vacaciones. Vengo de una continuidad de todos los días y me siento espectacular”.

Leonardo Carreño

El goleador en River Plate

El exdelantero de River Plate llegó hace un año a España y desde entonces, “he aprendido muchas cosas y he mejorado también en experiencia. Haber jugado en una liga tan grande te aporta mucho”.

Añadió que cuando llegó a Granada el equipo estaba en Primera división y enfrentó a "equipos de élite". Eso le aportó al crecimiento: "No tuve los minutos que esperaba, pero en el crecimiento no tengo excusas y he aprendido muchísimo”, finalizó.