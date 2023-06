Matturro habló de cómo vivió la intimidad del título mundial con Uruguay: durmió hasta el mediodía el día de la final y De Ritis le usaba los perfumes

Tiene 18 años y es el más chico del plantel de la selección uruguaya sub 20 que se acaba de coronar campeona del mundo en el Mundial de Argentina que terminó el domingo pasado con triunfo 1-0 sobre Italia con un gol sobre el final de Luciano Rodríguez. Alan Matturro hablo de cómo vivió la intimidad del título mundial.

"El día de la final dormí hasta las 12 menos cuarto y me perdí el desayuno y el saludo de la gente que estaba en el hotel", contó el futbolista este domingo en el programa "Polideportivo" de canal 12.

Y agregó: "Soñé que la final se definía en el alargue, no que la íbamos a ganar como la ganamos".

También comentó que su compañero de cuarto en el hotel, Matías De Ritis, le robaba "los perfumes en el baño de la habitación (se ríe) y cuando volvimos, compró tras bajarse del avión".

Confesó a su vez que "si hubiera hecho el gol cuando la dominé, para mí me daban el Balón de Oro y no el de Plata. Yo le había dicho a mi novia que ganaría un premio, aunque no me daba cuenta cómo estaba jugando, para mí era normal. Pero leía las redes que decía que yo andaba volando".

Matturro no pudo dar la vuelta olímpica con sus compañeros y contó por qué.

AFP

Matturro habló de la intimidad de la selección sub 20 campeona del mundo

"Me enojé porque no pude dar la vuelta olímpica con mis compañeros porque tuve que recibir el premio. Le dije a (Jorge) Hananía (gerente deportivo de las selecciones juveniles uruguayas), 'dejarme dar la vuelta y vuelvo al premio' y me contestó que no podía", contó.

Luego de ganar el título, desde Genoa, su club en Italia, lo llamó el técnico y algunos compañeros.

También habló del encuentro con Federico Valverde cuando llegaron a la final en el vestuario tras vencer a Israel en semifinales: “Ahí vieron cómo se juega para llegar a una final, ¿no?”, le dijo Matturro en ese momento como informó Referí, teniendo en cuenta que Valverde había llegado a la semifinal.

"Se me arrimó en la fecha FIFA con la selección mayor con Diego Alonso como técnico. Fede es un crack como persona y como jugador, no tengo palabras. Tenía una confianza para decírselo y se lo dije".

El futbolista confesó que "antes era peor y ahora estoy más tranquilo, antes era un diablito".

AFP

Matturro con el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, recibiendo su premio

El zaguero habló de que en Defensor Sporting no jugaba nada en inferiores. Entonces, hablo con Gianni Michelini, el técnico y le pidió para jugar de zaguero. "y no me sacó más".

"En la caravana de la victoria, estábamos en Malvín y escuché en el ómnibus: 'Viene Suárez, viene Suárez', y yo dije, 'qué va a venir si jugó con Gremio en Rio (la noche anterior)'. ¡Y era él! Nos abrazó. Para mí fue tremendo, una figura mundial. Un número uno. Él siempre estuvo cerca, Fede también, como Darwin (Núñez) y Ronald (Araujo)".

Matturro reconoció que cuando terminó el partido ante Gambia, Luciano (Rodríguez) estaba llorando por su expulsión "y le dijimos que se quedara tranquilo que íbamos a llegar a la final".

"Boselli le calló la boca a muchas personas, Facu (González), también, por sus rendimientos", agregó.

Dijo que en el partido ante Israel, miró para afuera de la cancha.

AFP

Matturro corre con todo en la final ante Italia

"Estaba el CM de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) afuera y le dije: 'Grabá que viene el gol', y llegó el gol".

Sobre la muerte de su madre por covid-19 hace dos años, admitió que en pleno Mundial de Argentina, "a veces me encerraba solo a llorar, porque no quiero que me vean. Después me unía al grupo y era uno más".

En estos días en Montevideo, fue a cenar y una señora se le acercó en el restorán para ver si se podía sacar una foto con el hijo. Así lo contó entre risas: "Era medio tarde, pero fue a la casa, trajo al hijo en pijama, y el nene se tomó una foto conmigo".

Sobre el hecho de que Marcelo Bielsa no lo citó a la selección mayor, también opinó.

"Uno siempre espera, pero no me llamó. Estoy tranquilo, no tengo ningún apuro, me lo tengo que ganar", indicó.

El 10 de julio comenzará a entrenar en Genoa "y va a depender de mí que pueda ser titular o me tengan más en cuenta, aunque sé que tengo otras ofertas de clubes del exterior. Pero por ahora, primero está Genoa y tengo dos años más de contrato".