"Me sorprendieron los silbidos de los hinchas de Peñarol", dijo David Terans

El volante uruguayo David Terans, se mostró sorprendido por los silbidos que recibió de la hinchada de Peñarol cuando le convirtió el gol por en el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana en el Estadio Campeón del Siglo, lo que sirvió para que una semana después, su equipo eliminara a loa aurinegros del certamen, sin dejarlos llegar a la final.

"La verdad es que me sorprendieron los silbidos de los hinchas de Peñarol en el Campeón del Siglo", sostuvo Terans entrevistado este domingo a la mañana en el programa Punto Penal de canal 10.

El exjugador aurinegro, quien se fue del club como uno de los goleadores, siguió hablando de esa situación.

Staff Images / Conmebol

El gesto de Terans fue clarísimo luego de anotarle a sus excompañeros de Peñarol

"En realidad, lo que más me sorprendió fue el hecho de por qué me silbaron si yo hasta pedí disculpas por haberle anotado un gol", agregó el extremo de Athletico Paranaense.

Consultado acerca de cómo tomó el hecho de que a diferencia de la triple fecha de setiembre de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, esta vez el Maestro Óscar Tabárez no lo citó, Terans bajó las revoluciones respecto a una posible polémica.

"Con el regreso de tantos jugadores para esta triple fecha, me vi venir que iba a ser muy difícil que el Maestro me citara esta vez. Lo bueno es que el técnico me haya tenido en los planes y eso para el futuro lo tengo muy en cuenta", agregó el futbolista.