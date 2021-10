Mejoran los precios de los granos, pero preocupan las lluvias escasas

Pasó una semana de recuperación de valores en el mercado de granos, algo significativo ya que ocurre en plena cosecha estadounidense, y que volvió a señalar a la colza como cultivo estrella, que además ya estará en plena cosecha en la semana próxima.

La oleaginosa de invierno tiene un precio récord, por encima de US$ 720 la tonelada, consecuencia de la baja producción de Canadá –principal productor mundial– y de la fuerte demanda por aceites, lo que en parte también ha sostenido el precio de la soja.

EO

La oleaginosa de verano recuperó precios desde el jueves pasado hasta este miércoles, cuando se procesó una toma de ganancias que moderó la recuperación de los valores. De esta forma los precios propuestos para la soja de la próxima cosecha se recuperaron desde US$ 432 a US$ 446 por tonelada.

Son cotizaciones interesantes vistas comparativamente con las de años anteriores, pero de alto riesgo dado el muy alto precio de fertilizantes y otros insumos y el riesgo de sequía que implica un año Niña. La siembra arrancará en pocos días más.

Por otro lado, avanza el desarrollo de los cereales de invierno. Trigo y cebada se aproximan a una muy buena cosecha. Falta una lluvia más para que la cosecha sea excelente y eventualmente marque un récord de productividad y un segundo año consecutivo muy positivo. Por ahora esa lluvia no aparece en el horizonte. Este viernes y sábado habrán lluvias leves que en principio no serán suficientes para terminar de asegurar la cosecha.

Los precios de ambos cultivos permanecen muy firmes, también por el colapso de la cosecha canadiense. En el caso de la cebada para malteo los precios llegaron esta semana a US$ 259 por tonelada. En el caso del trigo de la próxima cosecha se ofrecen US$ 265. Ambos granos ganaron US$ 5 en la semana.

Es incierto el panorama del maíz. En el plano comercial la prohibición de exportación de Argentina llevó a un fuerte ingreso de maíz quebrado que bajó el precio local de US$ 240 a US$ 220 por tonelada.

La siembra de maíz dependerá de cuánto se logre acumular agua en el perfil. Noviembre será decisivo. El meteorólogo argentino Eduardo Sierra planteó en el programa Tiempo de Cambio la posibilidad de que hayan buenas precipitaciones el mes próximo, pero con una reducción importante de diciembre a febrero, un escenario riesgoso para maíz y soja.

Inase

Cultivo de colza en Uruguay.