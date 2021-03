Mejoró el panorama forrajero y hay expectativa de estabilidad en precios

Esta semana llegaron lluvias muy esperadas, que dan sostén a un mercado ganadero con valores presionados a la baja por parte de la industria.

El mercado está expectante, con una oferta que se ha retraído y un menor volumen de negocios que semanas atrás. Por el lado de la demanda, predomina la disparidad entre plantas, tanto en precios como en entradas.

Sin mayores cambios respecto a días atrás, la propuesta para el novillo gordo especial se encuentra entre US$ 3,45 y US$ 3,50 por kilo en cuarta balanza como precio de punta para lotes puntuales, para cargar la semana que viene. Algún frigorífico mejor posicionado, con entradas más largas, propone US$ 3,40. Hay plantas anotando sin pasar precio y otras no están dando fecha de carga.

Para la vaca gorda especial –más pedida que el novillo, traccionada por China–, hay un mayor abanico de precios que van desde los US$ 3,20 hasta US$ 3,35 por kilo en el caso de carcasas bien pesadas y con cargas más cortas.

La vaquillona cotiza entre US$ 3,30 y US$ 3,35 por kilo para ganado especial.

La semana que entra será de menor actividad por ser Semana Santa. A esto se suma una planta que no está operativa por la aparición de casos de covid-19 (frigorífico PUL). Seguramente el dato de faena quede abajo del de la semana pasada, que alcanzó un máximo de tres años, con 57.732 cabezas. Impulsado por un fuerte aumento en la faena de vacas, fue la más alta en casi 15 años, según datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Desde el exterior se mantienen las señales de estabilidad en la demanda china y de Estados Unidos. Por lo contrario, el mercado europeo sigue muy retraído, uno de los factores que ha quitado presión de compra sobre el novillo.

El precio de exportación de carne vacuna superó los US$ 4.000 por tonelada, con un promedió de US$ 4.299 en la semana cerrada el 20 de marzo. En lo que va del año se ubica en US$ 3.784, un 7,4% por debajo del valor promedio alcanzado en mismo período del 2020, de US$ 4.088.

El volumen exportado en el acumulado anual es de 95.761 toneladas, 17,5% por encima de las 81.468 enviadas al exterior un año atrás.

Demanda y firmeza en Pantalla Uruguay

En el mercado de reposición, predomina la firmeza en negocios particulares. Hay demanda firme y la mayoría de las categorías registran flecha hacia arriba. Esta semana en el remate de Pantalla Uruguay predominó una buena demanda y firmeza de valores. Los terneros lograron un promedio de US$ 2,42 por kilo en pie.

La expectativa es de estabilidad para el mercado ganadero de la mano de las lluvias, con un buen panorama forrajero hacia adelante y menor carga tras las abultadas faenas de este primer trimestre.

“Creo que con todas estas aguas y la demanda que hay del exterior, en la medida que la incertidumbre sanitaria pase, el mercado va a estar muy firme y muy entonado”, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural Facundo Schauricht, integrante de Zambrano y Cía, directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Ovinos con demanda y alzas

Se mantiene la lógica de firmeza para los lanares, con buena demanda para todas las categorías, sin castigo de precios a las carcasas más pesadas, como suele suceder en momentos de mayor oferta. Los corderos se colocan arriba de US$ 3,30 por kilo. Los borregos cotizan entorno a US$ 3,26, los capones en el eje de US$ 3,19 y las ovejas sobre US$ 3,16.

La semana pasada se faenaron 32.412 ovinos, un ajuste a la baja de 8% frente a los 35.066 de la semana previa, pero casi siete veces más que las 4.799 cabezas registradas en misma semana del año pasado. El 52% fueron ovejas, con 16.719 cabezas, muy por encima que un año atrás.

El precio de exportación para la carne ovina en la última semana fue el más bajo del año, con US$ 4,414 por tonelada. En lo que va del año lleva un promedio de US$ 4.738, 1% más que los US$ 4.692 registrados en igual periodo un año atrás.

En el volumen, también 2021 supera lo de 2020, con 5.921 toneladas exportadas frente a 3.317.

Juan Samuelle

Producción ganadera en Uruguay.