Mercado de reposición se afirma y el novillo gordo resiste arriba de US$ 4

El mercado de reposición se lleva el destaque de la semana, con valores históricos en los últimos remates por pantalla. Se afirman los precios y la demanda en todas las categorías. Mientras, el novillo gordo especial resiste arriba de US$ 4 por kilo en cuarta balanza.

Los negocios realizados por las vaquillonas se realizan entre US$ 3,90 a US$ 3,95 y por la vaca gorda entre US$ 3,75 a US$ 3,85 el kilo.

Hay una intención de ajuste por algunas industrias, aunque los productores se resisten a vender ganados especiales por menos de esa referencia, que es el eje en el que se concretan los negocios, pero por lotes destacados se pueden lograr algunos centavos más.

Operadores señalaron que se mantiene la disparidad de precios y entradas a planta entre las industrias. La faena de ganados de encierro con destino a Cuota 481 –también no cuota– permiten a algunos frigoríficos quitar presión de demanda sobre ganados de pasto. Dependiendo de las necesidades industriales, las entradas van de cinco días a dos semanas. “Vamos a ver cuando termine la faena para cuota si la industria sale algo más agresiva”, señaló un consignatario.

La oferta de ganados de campo sigue siendo mínima. Las bajas temperaturas atrasan los ganados de pasto y demoran aún más la salida de ganados de verdeo, que aparecen a cuentagotas.

Debido al paro del miércoles, en la última semana de agosto la faena bajó respecto a la anterior, de 42.887 a 40.492 cabezas, con alta participación de ganados de corral y fue 3.000 cabezas menor que en igual semana de 2018.

La actividad de hembras –vacas y vaquillonas– fue superior a la de novillos, con 51% y cinco puntos porcentuales por encima que en igual semana de 2018. Totalizaron 20.618 cabezas, 1.800 más que la semana anterior y 500 menos que en esa semana de 2018.

La faena de novillos bajó de 23.501 a 19.273 cabezas y fue 3.500 cabezas menor que las faenadas en igual semana de 2018 (22.835 cabezas).

En el corto plazo, se espera que se mantenga la firmeza con un incremento en la oferta en la medida que avance la primavera. Será clave cómo se posicione la industria y si continua elevado el volumen de faena.

El mercado de reposición se afirma, con valores históricos en los últimos remates virtuales, por donde se concretan la mayoría de los negocios. En Plaza Rural los terneros hicieron un promedio de US$ 2,53 –casi 5% arriba del promedio del remate anterior y el mayor valor desde marzo de 2013–. El máximo para esta categoría marcó un récord de US$ 3,25. Y la vaca de invernada marcó otro récord con un promedio de US$ 1,78 –1,5% arriba del remate anterior– y un máximo de US$ 1,87.

En ovinos los precios siguen firmes, en gradual ascenso, con negocios en el eje de las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado: cordero pesado y borregos en US$ 3,75; cordero liviano en US$ 3,74; capones en US$ 3,50; y ovejas en US$ 3,50. Se prevé una mejora del flujo de oferta en la medida que el tiempo acompañe, con gradual ascenso mientras avanzan las esquilas.

Firmeza en el precio de exportación de la carne vacuna

La firmeza también continúa en el precio de exportación de la carne de vacuno. En la última semana de agosto la tonelada promedió US$ 4.402, el mayor promedio semanal registrado desde octubre de 2014, con un salto semanal de 10%, en un período de embarque de carne destinada a Cupo 481 y con una demanda china que sigue firme.

En el acumulado anual la tonelada promedia US$ 3.717, un 4,1% arriba de los US$ 3.570 del mismo período del año pasado.

En carne ovina hubo un leve repunte respecto a la semana pasada, con un promedio de US$ 4.430 por tonelada (frente a los US$ 4361 de la semana previa).

En las últimas cuatro semanas móviles se ubicó en US$ 4.448 por tonelada y en lo que va del año muestra un promedio de US$ 4.354, un 5,4% debajo de los US$ 4.601 en igual período de un año atrás.