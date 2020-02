Mercado del ganado gordo expectante por lo que suceda en China

Después de 12 semanas consecutivas de baja, los precios por el novillo y por la vaca gorda buscan su piso. No hay presión de venta por parte de los productores, ni de compra por parte de la industria. Los frigoríficos siguen expectantes sobre cuánto se reactivará el mercado chino y a qué valores, con alguna planta reperfilando pagos ante la falta de liquidez.

Las cotizaciones para el novillo gordo se mantuvieron esta semana entre US$ 3,50 y US$ 3,60 por kilo en cuarta balanza. Por algún negocio puntual, de ganado especial y carga inmediata, se logró algún centavo por encima de eso. En el caso de la vaca gorda las referencias van entre US$ 3,25 y US$ 3,30 por kilo y por la vaquillona entre US$ 3,40 y US$ 3,45, con casos puntuales arriba de ese valor.

En general las industrias se encuentran alineadas en precios. Alguna planta propuso esta semana US$ 3,40 por novillo gordo, sin que los productores convalidaran la baja. La faena de ganados de corral con destino a la Cuota 481 deja mejor posicionados a los frigoríficos, que no presionan por comprar ganados de campo.

La oferta aparece gradualmente. La falta de lluvias no ha apurado ventas y hay poco ganado. Lo que sale al mercado se coloca de forma fluida, con cargas entre una y dos semanas.

Persiste la incertidumbre

Desde la industria se mantiene la cautela y la incertidumbre. A la renegociación de precios desde China se sumó el coronavirus, que concentra las miradas mundiales. En lo que va del año la actividad industrial se encuentra muy por debajo que hace un año atrás, con una retracción de casi 30%.

La faena de vacunos mostró un leve repunte respecto a la semana anterior: 36.190 cabezas en la semana cerrada el 8 de febrero, aunque quedó 27% por debajo de las 50.105 de igual semana de 2019.

Mientras los industriales tienen una gran preocupación por el corto plazo, los productores tienen la esperanza de que en unos meses el problema se solucionará y “los chinos volverán a comer”.

Esa percepción se refleja en el mercado de reposición, que no ha acompañado con la misma intensidad la baja del gordo. Los primeros remates por pantalla del año mostraron un leve reacomodo de precios, pero en general se mantuvo firmeza en los valores y en la demanda. En el primer remate del año de Plaza Rural los terneros promediaron US$ 2,41, el mismo valor que en el remate anterior.

Mientras hay alta colocación en ventas por pantalla, hay pocos negocios de campo. Hay pedidos por todas las categorías, pero la oferta pretende valores que los compradores no quieren pagar.

Ajuste en los ovinos

En ovinos persiste el ajuste de precios, con dificultad de colocación para las categorías mayores. El mercado está trancado y con lista de espera para cargar, señaló un consignatario consultado.

La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) ajustó sus referencias prácticamente para todas las categorías esta semana, excepto para la oveja, que subió de US$ 3,30 a US$ 3,33; el cordero cayó de US$ 3,61 a US$ 3,51; el cordero pesado retrocedió de US$ 3,75 a US$ 3,65; los borregos de US$ 3,62 a US$ 3,58; y los capones de US$ 3,46 a US$ 3,38.

La faena de lanares aumentó 19% la semana pasada respecto a la anterior: 17.545 cabezas contra las 14.709 de la semana previa. La contracción fue de casi 7% respecto a los 18.826 ovinos faenados hace un año atrás.

Precio de exportación de carne sigue en el eje de los US$ 4.000

El precio de exportación confirma un gradual ajuste, aunque esta semana volvió a ubicarse arriba de US$ 4.000 por tonelada. Promedió US$ 4.092/ton en la semana cerrada el 8 de febrero, mostrando un leve repunte respecto a la semana previa, cuando quebró los US$ 4.000 por primera vez desde mediados de octubre, con US$ 3.976/ton, de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En lo que va del 2020 la tonelada de carne vacuna exportada se ubica en US$ 4.192, un 23% arriba de los US$ 3.401 promedio un año atrás.

El volumen exportado en lo que va del año fue de 28.474 toneladas, una caída interanual de 31% frente a las 41.531 toneladas enviadas al exterior hace un año atrás.

En carne ovina se mantiene la firmeza. La tonelada exportada promedió US$ 4.709/ton en la semana cerrada el 8 de febrero. En lo que va del año el promedio se ubica en US$ 4.906/ton, un 14% por encima de los US$ 4.297 de un año atrás. El volumen exportado acumuló 1.827 toneladas en lo que va del 2020, apenas por debajo de las 1.858 enviadas en mismo período del año pasado.