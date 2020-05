Mercado ganadero con poca oferta y valores entre ajuste y equilibrio

Las lluvias fueron bienvenidas en un mercado ganadero enrarecido, con poca oferta, con un interés industrial sostenido, pero con una persistente intención de baja de valores.

Al cierre de la semana el novillo gordo se ubica entre US$ 3,15 y US$ 3,20 por kilo en cuarta balanza y los US$ 3,25 son prácticamente inexistentes.

Los frigoríficos proponen por vaca gorda entre US$ 3,05 y US$ 3,10 con algún centavo más por lotes voluminosos. En el caso de la vaquillona, cotiza en el eje de los US$ 3,20.

Las dificultades en Europa se han traducido en un menor interés por novillos especiales. Sigue predominando una mayor demanda por vaca –traccionada por China– y de vaquillona con destino al abasto.

Si bien China sigue comprando, llegan señales de ajuste de precios.

La incertidumbre sobre qué pasará con los envíos de carne con destino a la Cuota 481 comienza a trasladarse a los feedlots, con algún frigorífico que no está pasando fecha de carga para ganados que ya están prontos. Esa incertidumbre se mantiene a mediano plazo para los ganados que deberían entrar a los corrales en mayo para la siguiente ventana de la cuota.

Las últimas lluvias fueron fundamentales para el rebrote de praderas y crecimiento de verdeos, pero aún así vienen muy demorados en su crecimiento. Algunos productores han optado por retener sus ganados y “meterles algún otro kilo”, aunque la cercanía de las primeras heladas podría estimular una salida adicional de animales.

Pese a la poca oferta de ganados de campo la faena de vacunos dio un salto, con una mayor participación de vacunos de corral. Subió por segunda semana consecutiva y superó las 40.000 cabezas, 10% más que las 36.604 de la semana previa, pero 14% menos que las 46.734 cabezas de igual semana del año pasado.

En tanto, por tercera semana consecutiva el precio de exportación de carne vacuna se ubicó en el eje de los US$ 3.600 por tonelada, con un promedio de US$ 3.644, según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), consolidando una gradual tendencia de ajuste que se viene registrando en lo que va del año. En el acumulado anual el valor promedio se ubica en US$ 3.982 y sigue 12,5% arriba de los US$ 3.540 alcanzados en igual período de 2019.

En el mercado de reposición predomina la firmeza en las pantallas. En los negocios de campo hay muchas consultas, pero mayor cautela en valores. En Pantalla Uruguay esta semana los terneros promediaron US$ 2,25 con máximos de US$ 2,61 y mínimos de US$ 1,81 y una colocación del 95%. El promedio estuvo un 5% por debajo que el mes pasado (US$ 2,36) y 3% por encima que el promedio del mismo mes del año pasado (US$ 2,18). “Hay expectativas demasiado altas de los productores”, señaló un consignatario.

En lanares, se han concretado pocos negocios y se registra alguna dificultad en la colocación de carne en Brasil vinculado a un tema cambiario. Los valores han registrado algún ajuste en los últimos días, por debajo de las referencias de consignatarios, que marcó para los corderos livianos US$ 3,50 y los pesados US$ 3,60. Los borregos promediaron US$ 3,49. Los capones y ovejas se mantuvieron en US$ 3,33 y US$ 3,15.

Con siete frigoríficos operando y tres de ellos concentrando el 76% de la faena, la actividad semanal para ovinos fue de 14.808 cabezas, más del triple que las 4.022 faenadas la semana anterior y que un año atrás (4.702). En el acumulado anual, la faena de ovinos está 10% por debajo que en mismo período de 2019.

Cierra una semana de valores que buscan el equilibrio en el mercado ganadero. Si bien la escasa oferta y la demanda industrial sostenida dan firmeza, no está claro cómo se moverán las referencias hacia adelante. “Van a ser días de tironeo de precios”, apuntó un consignatario.