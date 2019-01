Mercado no convalida el ajuste que la industria propone por el ganado gordo

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

La industria propone menores valores por el ganado gordo y los productores se resisten a convalidar una baja, teniendo al clima como principal aliado.

Los frigoríficos ofrecen entre US$ 3,20 y 3,25 por kilo carcasa por el novillo gordo especial y con un US$ 3,30 muy difícil de alcanzar, salvo excepciones por calidad de ganado, volumen y proximidad a planta.

Por vaca gorda se ofrecen entre US$ 3 y 3,10 por kilo y para la vaquillona –con demanda sostenida- entre US$ 3,10 y 3,15.

Pese a mostrar una intención de baja de precios, la dinámica del mercado sigue ágil, con entradas entorno a una semana. “Si mantienen estos niveles de faena no van a lograr hacer efectiva la baja”, señaló un consignatario consultado.

Hay oferta de ganados prontos, pero no tantos productores dispuestos a concretar la venta. Muchos optan por retener los animales en el campo y seguir sumando kilos.

La faena superó las 50.000 reses y eso generó sorpresa

La industria comienza a faenar ganado de corral, con destino a Cuota 481, factor que le quita presión de compra al mercado de ganados de pasto. Mientras, la operativa de cuadrillas israelíes sigue acotada a muy pocas plantas.

Hay incertidumbre sobre cómo evolucionarán los valores en los próximos días. Será clave si el mercado acepta la baja. Si la faena continúa alta. Y qué incidencia tendrá la faena de ganados de corral.

Faena semanal creció 7% y siguen liderando las hembras

La faena de vacunos subió por cuarta semana consecutiva y sorprendió con más de 50.000 cabezas. En la semana cerrada el 26 de enero se industrializaron 50.235 vacunos, 7% más que los 46.781 de la semana previa, aunque todavía por debajo (-4%) de las 52.284 cabezas faenadas en la misma semana del año pasado.

Como en los últimos cinco meses, la participación de hembras sigue superando a la de novillos. Del total de la faena, 57% fueron hembras, con 28.629 cabezas, 12% arriba que las 25.455 de la semana anterior y 11% más que en igual período del año pasado.

Mientras el ganado gordo es presionado a la baja, la reposición va en un carril opuesto. Lo que se oferta se vende, con valores altos. Las lluvias y excelente disponibilidad forrajera son clave.

El fuerte interés de compra se vio en el primer remate de Pantalla Uruguay del año, este miércoles, con una fuerte participación de la invernada. La categoría con mayor destaque fueron los terneros que promediaron US$ 2,12 por kilo, 12 centavos más que el remate anterior y 10 centavos por encima que el promedio de un año atrás. Los terneros de 140 a 180 kilos alcanzaron un máximo de US$ 2,33 y un promedio de US$ 2,30, mientras que los de más de 180 kilos promediaron US$ 2,05 con máximos de US$ 2,34 y mínimo de US$ 1,88.

En ovinos se reactiva gradualmente la operativa, con demanda principalmente por corderos y borregos. Los valores fluctúan sobre la referencia de tabla de consignatario, con corderos de hasta 35 kilos que se mantuvieron en US$ 3,30 y las ovejas en US$ 2,91; los corderos pesados bajaron dos centavos a US$ 3,29; y los borregos lo hicieron hasta US$ 3,27, mientras que los capones subieron dos centavos a US$ 2,91.

Como en vacunos, la faena de ovinos también se ubica por debajo de los volúmenes del año pasado. En la semana que cerró el 26 de enero, totalizó 17.517 animales, levemente arriba de la semana anterior pero 25% menos en la comparación interanual. La faena de ovejas fue de 3.918, por debajo de los volúmenes faenados un año atrás.

Tonelada de carne vacuna exportada sobre los US$ 3.800

El precio de exportación de la carne vacuna dio un salto y alcanzó los US$ 3.856 por tonelada en la semana cerrada el 26 de enero, aunque con el menor volumen semanal enviado al exterior en cinco meses (4.645 toneladas).

En lo que va del año el promedio por tonelada exportada se ubicó en US$ 3.472, o sea 3,8% más que en el mismo período del año pasado (US$ 3.346). En cambio el volumen exportado se redujo a casi la mitad en la comparación interanual, con 18.955 toneladas frente a 36.388 toneladas.

En carne ovina el precio se desplomó respecto a la semana anterior con un promedio de US$ 3.873 la tonelada y con un volumen exportado de apenas 219 toneladas.

En lo que va del año la tonelada de carne ovina exportada promedió US$ 4.321, 8,6% abajo que los US$ 4.725 del mismo período del año pasado y con un volumen exportado muy similar.