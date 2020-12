Messi anunció su futuro: "Me gustaría vivir en Estados Unidos y jugar en esa liga"

El programa español La Sexta emitió este domingo una entrevista exclusiva que Lionel Messi le dio a Jordi Évole en la cual habló sobre su futuro ya que el 30 de junio termina su contrato con Barcelona.

"No tengo nada claro hasta que termine el año, lo importante es pensar en el equipo y terminar bien el año. Voy a hacer lo que sea mejor para el club y para mí. Me voy a quedar a vivir en Barcelona y voy a volver para estar vinculado en el club", expresó.

Cuándo se le preguntó volver de dónde, expresó: "Siempre dije que me gustaría vivir en Estados Unidos y jugar en esa Liga, me gustaría tener esa experiencia; si pasará o no, no lo sé, no es un ahora, es a futuro. No sé qué podrá pasar, estoy centrado en estos seis meses. No pienso en cómo terminará el año, hoy por hoy no sería bueno que diga lo que voy a hacer", afirmó el 10 de Barcelona.

Lluis Gene / AFP

"Estoy bien ahora, pasé muy mal el verano, desde antes por cómo terminó la temporada. Después lo arrastré, un poco en el comienzo, pero hoy me encuentro bien y con ganas de pelear por todo lo que tenemos por delante. El club está pasando por un momento muy complicado, se hace difícil todo lo que rodea a Barcelona", expresó recordando el 2-8 con Bayern Múnich de la pasada Champions League y lo que siguió en Barcelona con la destitución de Quique Setién, la llegada de Ronald Koeman y la profunda renovación del plantel.

"Volvería a enviar el burofax. Le venía diciendo los últimos seis meses al presidente (Josep Bartomeu) que me iba, que me ayude, pero siempre me decía que no. Era una manera de decirle que me quería ir en serio, para que lo sepan todos", recordó cuando anunció por ese medio a Barcelona que quería dar por finalizado el vínculo contractual entre las partes.

Como Barcelona amenazó con llevar el caso a juicio entendiendo que el contrato ya esta prorrogado automáticamente por una temporada, Messi optó por quedarse.

"Sentí que había cumplido un ciclo, que necesitaba un cambio, sabía que este año iba a ser de transición, y quería seguir luchando por conseguir más títulos, volver a pelear por la Champions y por la Liga, quería hacerlo bien, luego se armó todo ese lío, el presidente no quiso y empezó a filtrar cosas para hacerme quedar mal a mí y que yo fuera el malo de la película", dijo el argentino.

"Si iba a juicio lo ganaba, no me lo dijo uno sino varios abogados", agregó.

"Me pareció una locura lo que hicieron con Luis"

Uno de los hechos que más afectó a Messi fue la partida de Luis Suárez, con quien dijo que sigue hablando todos los días.

AFP

"Ya tenía decidido irme antes de que pasara lo de Luis; me pareció una locura lo que hicieron con Luis por cómo resolvieron las cosas, por cómo se fue y porque se fue gratis pagándole los años de contrato y se lo dieron a un equipo que iba a luchar por los mismos objetivos que nosotros", expresó Messi.

A pesar de que la relación comenzó tirante, Messi elogió la forma de trabajo de Ronald Koeman, pero remarcó que el equipo no se armó para pelear fuerte a las grandes competencias y que no se vislumbra que eso cambie de cara a la próxima temporada, cuando ya termine su contrato: "Con Koeman se le dio una seriedad e idea de lo que pretenden para su equipo y quiere para el club, creo que fue un gran acierto y está haciendo las cosas muy bien. Es muy dificil porque hay mucha gente nueva y joven, pero de a poquito el equipo va creciendo".

"Hay que traer jugadores importantes para volver a pelear por cosas importantes y no es fácil por la situación del club", agregó.

Según los medios españoles ahí está la clave de la continuidad de Messi en Barcelona. Las nuevas autoridades, tras la renuncia de Bartomeu, asumirán en enero y el 25 de ese mes se sentarán a negociar con el jugador.

Ninguno de los candidatos quiere ser el presidente que pierda a Messi, como tampoco lo quiso ser Bartomeu en su momento. Pero para lograr que se quede deberían realizar contrataciones de peso como para que los culés vuelvan a ser protagonistas en Europa.

"No se si me voy a ir o no, si me voy me gustaría irme de la mejor manera porque me gustaría volver para trabajar en el club, aportar en donde pueda; y le digo al hincha que no pasa nada, que Barcelona es más grande que cualquier jugador, y me incluyo, y que ojalá que el presidente que venga pueda ayudar a Barcelona a ganar títulos importantes", afirmó el nacido en Rosario.

Messi dijo en la entrevista que admira a Rafael Nadal, a Roger Federer, a LeBron James y entre "varios futbolistas" a Cristiano Ronaldo.

También dijo que Pep Guardiola y Luis Enrique fueron los mejores entrenadores que tuvo en su carrera, que no lloró por temas deportivas tras las frustraciones de la temporada pasada pero que sí sufrió mucho y que Bartomeu le mintió durante muchos años y en diversos temas aunque prefirió no entrar en detalles.