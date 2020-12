Metódico y con perfil 100% uruguayo: en Barcelona destacan los secretos de Araújo

El zaguero uruguayo Ronald Araújo pasa por su mejor momento en FC Barcelona, a donde llegó en agosto 2018 con 19 años, se transformó en uno de los centrales del equipo en los últimos partidos y logró su primer gol oficial en Primera en el partido de este sábado ante Valencia en el Camp Nou.

Su presente ha llevado a que medios deportivos catalanes repasen su proyección en el equipo azulgrana, en el que con sus 21 años dejó de ser una promesa para ser una realidad.

“Tiene un futuro enorme”, señala la nota de Mundo Deportivo al citar lo que dicen de Araújo en la ciudad deportiva de Barcelona.

El zaguero nacido en Rivera y que en Uruguay jugó en Rentistas y Boston River, llegó a los catalanes en el verano europeo de 2018, cuando tenía 19 años, en un pase que, señalan, levantó sospechas porque otros jugadores sudamericanos habían llegado antes al club y no lograron despegar.

AFP

Por Araújo, el FC Barcelona pagó US$ 2 millones de más variables que podrían alcanzar los US$ 5,5 millones, destacó Mundo Deportivo. El nuevo club del uruguayo no demoró en tener ofertas por él, ya que luego de su participación en el Mundial sub 20 de Polonia 2019 llegaron propuestas importantes para ficharlo.

Una de ellas fue de US$ 16,5 millones, pero en el Barça la desecharon porque confiaban en el zaguero y en su futuro próximo en el equipo principal.

El año pasado, Araújo tuvo su debut en Primera y jugó seis partidos. Su primer encuentro, ante Sevilla, es recordado por sufrir una expulsión que fue considerada como injusta.

El zaguero es un central “diferente a lo que había”, dice Mundo Deportivo. “Un perfil 100 por cien uruguayo, contundente, agresivo y muy profesional. Eso sí, debía mejorar con el balón en los pies, un aspecto clave en el ADN del juego culé”.

Para evolucionar en ese punto fue clave el entrenador de Barcelona B, Javier García Pimienta, con quien se entendió a la perfección, al igual que con sus compañeros, los que “alucinaron con su capacidad de trabajo y el liderazgo que aportaba Araújo tanto dentro como fuera de la cancha”.

Con solo 10 meses en el club, sus compañeros lo eligieron como uno de los capitanes del equipo filial.

EFE/Alberto Estévez

Con respecto a su evolución futbolística, cumplió las expectativas de crecimiento, ayudado por la buena comunicación con los técnicos, la que siempre fue muy próxima, algo que mantiene ahora con el holandés Ronald Koeman.

“Araújo es un tipo metódico, que repasa sus partidos y analiza errores siempre buscando cómo mejorar. Pregunta y trabaja de manera individual, física y tácticamente. Y eso también gusta –y mucho– a Koeman”, destacó Mundo Deportivo.

Superó sus números

En lo que va de la actual temporada, el uruguayo ya superó sus números con respecto a la del año pasado, su primera en el principal equipo de Barcelona.

En su primer año jugó seis partidos, dos como titular, y completó 235 minutos, mientras que en la actual ya lleva cinco juegos, cuatro como titular, con 405 minutos y un gol.

En la Liga de Campeones también creció. En la pasada edición jugó dos encuentros, uno como titular y otro de suplente, con 134 minutos en total; mientras que en la actual lleva tres partidos, dos como titular, y 148 minutos.