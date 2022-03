Mientras se recupera para jugar ante Nacional, Emiliano Martínez se quedó dormido en la camilla

El exjugador de Nacional, Emiliano Martínez, se quedó dormido sobre la camilla y un compañero registró ese momento. Después lo publicó en sus redes sociales.

Martínez juega en Bragantino de Brasil y será rival de los tricolores en las fase de grupos de la Copa Libertadores.

El volante que se formó en la cantera tricolor, se recupera de una lesión y es probable que no esté disponible para el encuentro del miércoles próximo cuando Bragantino reciba a Nacional en el estadio Nabi Abi Chedid (Nabizao) de San Pablo.

Desde enero el jugador está en recuperación de una tendinitis: “Llegué en setiembre y hasta diciembre se jugaron 15 partidos: en siete fui titular y en los otros entré desde el banco, estaba rotando bastante con Jádsom. En enero sufrí una tendinitis en el tendón de Aquiles que se inflamó y la tengo todavía, por eso no he estado jugando, estoy en sanidad todavía. Probablemente no llegue al primer partido contra Nacional por este tema que lo vengo arrastrando hace un tiempito, pero estoy en la recta final de eso”, contó el futbolista.

El del miércoles contra Nacional será el primer partido de Bragantino en la historia de la Libertadores. El año pasado perdió la final de la Copa Sudamericana contra Athletico Paranaense en el Estadio Centenario.