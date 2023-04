Mina Bonino sobre agresión de Valverde a jugador del Villarreal: "El límite llega hasta el dolor de la otra persona"

Mina Bonino, pareja del jugador uruguayo y del Real Madrid, Federico Valverde, se expresó en redes sociales tras que se conociera de que Valverde agredió a un jugador del Villareal luego del partido de este sábado. "El límite llega hasta el dolor de la otra persona", expresó la periodista en su cuenta de Twitter.

Federico Valverde fue denunciado este sábado por haber agredido al jugador de Villarreal Alex Baena después del partido por la liga española, en la que Real Madrid perdió 3-2.

De acuerdo a la información, el volante uruguayo esperó a Baena en el estacionamiento y le dio un puñetazo antes de que subiera al ómnibus.

La reacción de Valverde sucedió en represalia porque en un partido anterior Baena le habría dicho "llora ahora que tu hijo no va a nacer", cuando se especulaba que su pareja Mina Bonino había perdido el embarazo.

Bonino señaló sus dificultades con el embarazo en su cuenta de Twitter. "Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no teniendo ya cinco meses de gestación", aseguró. "El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero. Y a pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar ", agregó.

“¿Tengo que salir a dar yo explicaciones de cuando me dijeron que mi embarazo no podía continuar?”, se preguntó.

En febrero, Bonino confirmó que el bebé estaba "bien", a pesar de que antes le habían comunicado que no podría nacer. "Hace poco salió una noticia que había perdido un embarazo. No fui capaz de desmentirlo, porque era lo que creíamos que sucedería. Era incompatible con la vida. Nos preparamos durante un mes para lo peor. Cómo el embarazo estaba muy avanzado teníamos que confirmarlo con la prueba: Y después de haber llorado un mes entero, de haber hecho un duelo, mientras tenía en la panza a mi segundo hijo, ayer nos llegó la noticia menos pensada: El bebé está bien. Todo es normal. Todavía no lo procesamos, fue un mes muy difícil y esto es empezar de nuevo. GRACIAS", escribió Bonino en Twitter.