Ministerio de Ganadería borró tuit en el que hablaba de "carne sintética", ante crítica de senador

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) borró un tuit en el que hablaba de "carne sintética", luego de recibir críticas por parte del senador nacionalista Sebastián Da Silva.

La cartera encabezada por Carlos María Uriarte había compartido, a través de su cuenta oficial, varios links sobre una conferencia organizada por CED Uruguay bajo el nombre "Desafíos y oportunidades de la carne sintética". La conferencia contó con la participación de Fernanda Maldonado, directora general del MGAP, así como el ingeniero Fabio Montossi –investigador del INIA–, el economista Alejandro González –director del Frigorífico Las Piedras–, y el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, y abordó desde el impacto de la ganadería en el medio ambiente hasta las perspectivas a futuro del mercado de carne vacuna.

Da Silva, sin embargo, cuestionó que la cuenta institucional del ministerio avalara el término "carne sintética". "No es por acá. Que nuestro ministerio le diga carne a la manipulación de células animales no es lo que nosotros apoyamos. Uruguay es el mejor productor de carnes del mundo. Asumir como normal una amenaza nacional no me representa", afirmó. "Espero que se borre el tuit y se informe como corresponde. Esto no es carne", agregó el senador.

Finalmente, el tuit fue dado de baja.

Twitter Ministerio de Ganadería

Tuit borrado del Ministerio de Ganadería, en el que se hablaba de "carne sintética"

La última ley de Presupuesto, promulgada en diciembre de 2020, incluyó un artículo (el 292°) que prohíbe nombrar como "carne sintética" a alimentos "producidos de manera artificial".

"Cuando se trate de alimentos que contengan células de cultivo animal producidas de manera artificial en un laboratorio, no podrán utilizarse para referirse a ellos, hacer publicidad o comercializar, nombres asociados a productos de origen animal y sus derivados, ni utilizar ninguna etiqueta, documento comercial, descripción o representaciones pictóricas, material publicitario o forma de publicidad y de representación que indique, implique o sugiera que se trata de un alimento de origen animal y sus derivados", afirma el artículo.

A su vez, establece que "los alimentos de origen mayoritariamente vegetal que sean envasados en ausencia del cliente, listos para ofrecerlos a los consumidores en el territorio nacional, para los cuales la normativa exija rotulado nutricional, deberán constar de un etiquetado en su cara frontal indicando su origen vegetal siempre que utilicen denominaciones asociadas a productos de origen animal y sus derivados".