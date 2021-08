Mirá cómo fue la actuación de los citados por Tabárez con sus clubes y cómo terminó un domingo increíble

Veintidós de los 26 jugadores citados por el Maestro Óscar Tabárez para los partidos de la ventana de setiembre de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 entre el 2 y el 9, vieron acción durante este fin de semana y la baja de último momento de Luis Suárez, lesionado en el empate 2-2 de Atlético de Madrid ante Villarreal por la fecha 3 de LaLiga. También se dio de baja a Sebastián Coates por lesión y se convocaron a tres nuevos jugadores del medio local., en tanto que a la hora 22.22 del mismo domingo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió cancelar la convocatoria de Edinson Cavani debido a las restricciones que impone Inglaterra.

Cabe señalar que el técnico de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, había advertido a Cavani y al brasileño Fred, ya que si viajaban, al regresar iban a hacer una cuarentena de 10 días en un hotel sin poder entrenar, luego le tomaría otros 10 días ponerse a punto con el grupo y enseguida, debería viajar para la ventana de la triple fecha de octubre de Eliminatorias.

Los únicos que no actuaron fueron el volante Manuel Ugarte en Sporting de Lisboa de Portugal, Martín Cáceres que no tiene club (puede firmar este lunes con Cagliari) y los cuatro futbolistas del medio local, Sergio Rochet, Giovanni González, ya que no hay actividad en lo local.

Cabe recordar que Uruguay jugará de visita en Lima el próximo jueves 2 a la hora 22 uruguaya, contra Perú.

Posteriormente, disputará dos encuentros en el Estadio Campeón del Siglo que se sigue poniendo a tono con un partido de estas características. Primero, el domingo 5, la celeste recibirá a Bolivia sobre la hora 19.00, y luego, el jueves 9, jugará contra Ecuador a las 19:30.

Dos futbolistas que juegan en el exterior fueron los adelantados y ya llegaron a Uruguay. Se trata de Maximiliano Gómez y Matías Vecino.

Goleros

Fernando Muslera (Galatasaray): el arquero jugó todo el partido para Galasararay este domingo. Ganaban 2-0 de visita y Kasimpasa les empató. La prensa turca dice que el uruguayo no anduvo bien.

La prensa turca dice que Muslera no anduvo bien este domingo en Galatasaray

Martín Campaña (Al Batin): jugó los 90 minutos en el empate de visitantes 0-0 ante Al Hilal por la Pro League de Arabia Saudita.

Sergio Rochet (Nacional): el club no tiene actividad en estos días.

Defensas

Diego Godín (Cagliari): el capitán celeste jugó como líbero en línea de tres, pero no les fue bien y cayeron goleados en su visita a Milan por 4-1 y fue amonestado.

José María Giménez (Atlético de Madrid): jugó de entrada en Atlético de Madrid contra Villarreal y lo hizo de líbero en línea de tres.

Ronald Araújo (Barcelona): fue titular y disputó todo el encuentro en que su club venció 2-1 de local a Getafe. Fue amonestado.

EFE

Ronald Araújo con Barcelona ante Getafe este fin de semana

Matías Viña (Roma): sigue siendo titular para José Mourinho. Estuvo los 90 minutos y dio su primera asistencia para el primer gol de su equipo en la goleada de visita por 4-0 a Salernitana. Fue sustituido a los 82 minutos.

Sebastián Coates (Sporting Lisboa): el capitán del elenco portugués jugó los 90 minutos como libre en una línea de tres. Empataron de visita 1-1 ante Famaliçao. El domingo de noche, la AUF comunicó que terminó lesionado en la rodilla y por esa razón quedó afuera de la convocatoria. Fue llamado en su lugar Martín Cáceres, quien negocia su llegada a Caglari como informó Referí.

Cáceres no estará en el partido ante Perú porque está suspendido por acumulación de amarillas, pero se pondrá a la orden para los encuentros en que Uruguay será local.

Joaquín Piquerez (Palmeiras): disputó los 90 minutos con Palmeiras que derrotó 2-1 a Athletico Paranaense por el Campeonato Brasileiro.

Giovanni González (Peñarol): el club no tiene actividad en estos días.

Volantes

Mauro Arambarri (Getafe): titular indiscutido, estuvo los 90 minutos con gran rendimiento en el mediocampo de su equipo, aunque perdieron 2-1 en la visita a Barcelona.

Rodrigo Bentancur (Juventus): fue titular y salió a los 66 minutos en el encuentro que perdieron sorpresivamente como locales ante el débil Empoli por 1-0.

Nahitan Nández (Cagliari): disputó todo el encuentro en Cagliari pero les fue mal en la visita a Milan y cayeron goleados 4-1. Recibió la tarjeta amarilla.

Matías Vecino (Internazionale de MIlán): jugó 3 minutos el pasado viernes en la victoria de visita por 3-1 a Verona. Ya arribó a Montevideo este domingo.

Federico Valverde (Real Madrid): disputó su juego 100 en LaLiga y ganaron con mucha dificultad en su visita a Betis por 1-0. Estuvo los 90 minutos en cancha.

EFE

Federico Valverde enfrentó con Real Madrid a Betis en su partido 100 de LaLiga

Gastón Pereiro (Cagliari): ingresó para jugar los últimos 5 minutos en Cagliari que cayó 4-1 ante Milan de visita.

Manuel Ugarte (Sporting Lisboa): estuvo en el banco de suplentes en el empate ante Famalicao de visita, 1-1, pero no ingresó.

Fernando Gorriarán (Santos Laguna): jugó todo el encuentro en el que derrotaron en la noche del domingo 2-0 a Juárez.

Delanteros

Luis Suárez (Atlético de Madrid): jugó por primera vez como titular en esta edición de LaLiga en el encuentro como locales frente a Villarreal. Anotó el gol del empate transitorio para el 1-1. Fue amonestado y Simeone lo sacó a los 69 minutos. Terminó lesionado y no viajará a Uruguay porque Atlético de Madrid anunció que se le practicarán estudios en su rodilla.

David Terans (Athletico Paranaense): jugó todo el encuentro que perdieron 2-1 en su visita a Palmeiras. Dio la asistencia para el gol de su equipo que anotó Bissoli.

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo): disputó 81 minutos en la goleada de Flamengo por 4-0 en su visita a Santos por el Campeonato Brasileiro. Ha jugado sus últimos cuatro encuentros con una fractura en el brazo y parte de su muñeca derecha.

Cavani debutó en esta temporada con Manchester United

Edinson Cavani (Manchester United): empezó en el banco de suplentes y estuvo por primera vez a disposición de Solskjaer en esta temporada. Ingresó a los 53 minutos en la visita a Wolverhampton Wanderers y resultó importante en la victoria por 1-0. Fueron sus primeros 37 minutos de fútbol desde que jugó la Copa América en Brasil. A las 22.22 de la noche del domingo, la AUF decidió cancelar su convocatoria debido a las restricciones que impone Inglaterra.

Maximiliano Gómez (Valencia): jugó todo el encuentro que se disputó el viernes ante Alavés de Facundo Pellistri y dio una asistencia para el tercero. Golearon 3-0. Ya llegó este domingo a Montevideo.

Brian Rodríguez (Los Angeles FC): alternó todo el encuentro clásico con Los Angeles FC ante Los Angeles Galaxy que terminó 3-3 y fue elegido el mejor jugador del partido. Convirtió dos goles, el primero de ellos, un tanto espectacular.

Jonathan Rodríguez (Cruz Azul): jugó el domingo a la hora 22 de Uruguay como local contra Pachuca. Al igual que en la pasada ventana de Eliminatorias, será de los últimos en sumarse al grupo celeste el martes a la tarde.

Federico Martínez (Liverpool) y Agustín Álvarez Martínez (Peñarol): fueron citados el domingo de noche de apuro por la baja de Suárez.