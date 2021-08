Mirá contra quién limpiaste las amarillas Nacional: Cerrito jugó, metió y le ganó con una motivación extra

Minuto 72 del domingo pasado. Nacional acaba de ponerse 2-0 contra Deportivo Maldonado con golazo de Leandro Fernández y empieza a escribir su propio fin en el Torneo Apertura. Guzmán Corujo se hace sacar la quinta amarilla para no jugar contra Cerrito. Ocho minutos después Gonzalo Bergessio hace lo mismo. Siete días más tarde, este domingo, el tricolor pierde 2-0 contra el equipo de Roland Marcenaro. Indefenso en el área propia. Dócil en la ajena. Pensar en Liverpool y River Plate por encima de Cerrito le costó muy caro a los albos.

¿Subestimó Nacional a Cerrito con lo que hizo en el cierre del partido contra Deportivo Maldonado? Subestimó. ¿Le dio a Cerrito una motivación extra para encarar este partido? Se la dio. Y ahora ya no depende de sí mismo para ganar el torneo. Este lunes (hora 15:00 en el Prandi) necesita que Boston River le gane a Plaza Colonia para seguir con chances. No es un escenario improbable, por lo que el desenlace aún está abierto. Pero si el patablanca gana y se le va a seis puntos (con seis por disputarse) esta derrota ante Cerrito habrá sido un negro telón para esta obra de Alejandro Cappuccio y compañía.

Diego Battiste

Alejandro Cappuccio

El entrenador dijo entre semana que la decisión de la amarilla de Corujo había sido consensuada, pero que la de Bergessio fue una acción de partido que no estaba pactada. Pero ambas amarillas se dieron después de que Nacional se pusiera 2-0 y en situaciones evitables.

Ya Marcenaro había declarado que entendía que Nacional "subestimaba" con ese proceder, lo mismo que Ignacio Avilés, volante que estuvo suspendido por una injusta expulsión ante Villa Española.

Con ese plus, Cerrito se plantó en el sintético del Charrúa con sus ideas claras ante un Nacional que en el primer tiempo volvió a ser el que jugó ante Montevideo City Torque en la novena fecha del Apertura o en el partido de ida de la Copa Sudamericana: una lágrima. Un equipo sin consistencia defensiva, sin tenencia de pelota ni capacidad de generación de juego.

Y eso que Cappuccio apostó a cubrir con la integración del equipo esas facetas del juego. Por Corujo jugó Mathías Laborda, habitualmente solvente. Por Bergessio lo hizo Andrés D'Alessandro, quien arrancó como extremo por derecha pero con la libertad de tirar diagonales y centralizar sus movimientos. Brian Ocampo lo hizo por izquierda y Leandro Fernández por el centro del ataque.

Ninguno de los tres la vio en el primer tiempo. ¿Por qué? Porque los dos contenciones de Cerrito jugaron un partido espectacular. Tanto el colombiano Bryan Perea como Yonathan Rodríguez, uno de los símbolos del equipo en los últimos años, se comieron la cancha. Achicaron los espacios, sofocaron la gestación de juego rival y pasaron la pelota con acierto. Tarea redondita.

Diego Battiste

Yonathan Rodríguez frena a Leandro Fernández

Sobra esa plataforma de juego, Mathías Laborda cometió un penal evitable en el arranque del juego. Saltó a brazo abierto en un lateral frente al área e impactó en la cabeza a Juan Manuel Ortiz.

Andrés Matonte no advirtió la incidencia, pero fue advertido por el juez de VAR Leodán González y pitó penal. Se tomó tres minutos para ver varias veces la jugada. No para sancionar la pena máxima sino para decidir si expulsaba o amonestaba a Laborda. Optó por amarilla por entender que su entrada fue temeraria al intentar disputar el balón y que no hubo uso de fuerza excesiva. Una decisión que perfectamente podría haber admitido otra interpretación y donde no pesaba la valoración de si existía o no situación manifiesta de gol o ataque prometedor.

Maximiliano Silvera anotó con una categoría bárbara el 1 a 0. Una vez más, el delantero y capitán de Cerrito demostró ser un jugador muy interesante. Por sus movimientos en ataque, su capacidad para jugar de espaldas, su fuerza física y por todo lo que labura en defensa, persiguiendo rivales, chocando y recuperando pelotas.

Diego Battiste

Silvera festejando el 1 a 0

El primer tiempo se fue sin más chances de gol por cada lado que ese penal. Pero Cerrito mandó en el juego. Controló a su rival y mandó en el mediocampo.

En el complemento, el ingreso de Gabriel Neves por un inexpresivo Maximiliano Cantera levantó a Nacional. Se enchufó Brian Ocampo y el equipo recuperó sensaciones de juego. Nacional volvía a jugar a lo que pide, quiere y pregona Cappuccio.

Pero, ¿qué faltó? Presencia de área, un 9 que fijara a los centrales, que perturbara a la salida rival y que con su amenazante presencia fuera capaz de mandar una adentro a pesar de que le produjeran poco sus compañeros. En una sola palabra: Bergessio.

Cuando mejor jugaba Nacional, cuando se sacaba de encima su bostezante primer tiempo, Cerrito liquidó el partido en un gol que reflejó el pésimo partido defensivo del equipo.

Julián Perujo se soltó al ataque y conectó al Pelo Ortiz por derecha. La defensa que esbozó Camilo Cándido fue insólita. No lo cerró ni lo sacó a la banda, no atinó a cuerpearlo, le dio pista pero no picó en el retroceso para bloquear el centro. Y el Pelo, a sus 39 años, fue a su salsa: línea de fondo y pase de la muerte. Laborda falló. Como falló en el primer gol al cometer el penal. Fue abajo y despejó corto. Más bien se la sirvió a Flavio Scarone quien al recibir el obsequio se lo pasó a Silvera que en el área sabe. Recepción, gol y partido liquidado: 2 a 0. El dolor de la indisimulable presencia de Corujo se retorció como una cicatriz en día de humedad.

Diego Battiste

El festejo de Silvera: 2 a 0

Recién el ingreso de Gonzalo Vega levantó algo al tricolor. Un taco a D'Alessandro para un gol de Ocampo que terminó anulado. Un detalle para nada menor. Nacional cayó seis veces en posición adelantada en el partido contra una de su rival. El fino detalle de la concentración para resolver en los últimos metros del campo.

Vega metió otros dos cabezazos peligrosos a los que Nicolás Gentilio respondió en forma excelente. En uno de ellos, Thiago Vecino estrelló el rebote en el palo. La suerte tampoco estuvo del lado de Nacional. Pero Nacional hizo poco para ayudar a su suerte.

Cerrito le ganó y le ganó bien. Y ahora los albos tienen que cruzar los dedos para que Plaza deje puntos por el camino para seguir con chances. Liverpool en Belvedere y River Plate en el Saroldi lo esperan. ¿Tendrá alguna chance entonces?

La ficha

Cerrito:

Nicolás Gentilio 6

Julián Perujo 6

Maximiliano Amondarain 6

Matías Ferreira 6

Alejandro Villoldo 5

Yonathan Rodríguez 7

Bryan Perea 6

Juan Manuel Ortiz 7

Flavio Scarone 6

Damián González 6

Maximiliano Silvera 7

DT: Roland Marcenaro

Nacional:

Sergio Rochet 5

Armando Méndez 4

Mathías Laborda 3

Nicolás Marichal 5

Camilo Cándido 4

Felipe Carballo 5

Emiliano Martínez 5

Maximiliano Cantera 3

Andrés D'Alessandro 4

Brian Ocampo 5

Leandro Fernández 4

DT: Alejandro Cappuccio

Cambios en Cerrito: 65' Cristian Cruz (5) x J. M. Ortiz y Mathías López (5) x B. Perea, 76' Maximiliano Pérez x F. Scarone

Cambios en Nacional: 45' Gabriel Neves (5) x M. Cantera, 57' Renzo Orihuela (5) x M. Laborda y Gonzalo Vega (6) x A. Méndez, 76' Thiago Vecino x A. D'Alessandro

Estadio: Charrúa

Jueces: Andrés Matonte. VAR: Leodán González

Goles: 12' -de penal- y 55' M. Silvera (C)

Amarillas: 9' M. Laborda (N), 10' A. D'Alessandro (N), 39' B. Perea (C), 84' L. Fernández (C), 89' C. Cándido (N)