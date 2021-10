Es el momento de confirmar: Peñarol con su favoritismo y Nacional que debe refundar su fútbol

Peñarol llega mejor que Nacional al clásico de este domingo a la hora 16 en el Estadio Campeón del Siglo. No solo eso, sino que tendrá e 75% de aforo de su campo de juego repleto de su gente. ¿Es favorito? Se puede decir que sí, siempre y cuando el lector piense que en materia de clásicos existen los favoritos.

Peñarol está mejor en la tabla, en los últimos resultados y lo que es más importante, en los últimos rendimientos.

Claro que cuando se habla de clásicos, todo puede cambiar, porque hay muchas cosas en juego y mucho más en este clásico en particular.

Nacional no puede seguir jugando como hasta ahora en sus últimos partidos, en los que no se muestra como un equipo compacto, no tiene sociedades y se dedica mucho a marcar, muchas veces, mal.

Tiene el mismo problema que Peñarol: la zaga no atraviesa el mejor momento, y cuando se habla de zaga no se trata exclusivamente de los centrales, sino de los cuatro del fondo.

En el caso de Peñarol se suma, además, un flojo momento del arquero Kevin Dawson quien en algunos encuentros le tuvo que ceder su lugar al brasileño Neto Volpi.

Staff Images / Conmebol

Kevin Dawson es uno de los que debe mejorar en Peñarol

Si Nacional no mejora sustancialmente su rendimiento, corre un riesgo importante, siempre y cuando Peñarol salga a hacer lo que tiene que hacer: confirmar sus últimos rendimientos para buscar un triunfo en su casa y con su gente, que lo lleve a quitarle una diferencia de ocho puntos a su eterno rival en el Clausura, prácticamente quitándoselo de encima cuando solo van a quedar seis partidos.

Y si se lo saca de encima en el Clausura, se saca también la posibilidad que busca Nacional de ir por el tricampeonato uruguayo, porque el Apertura lo ganó Plaza Colonia.

Si bien todo puede pasar, Peñarol está obligado a demostrar por qué es favorito y no quedarse a esperar lo que haga su rival como sucedió en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana cuando clasificó por diferencia de goles –luego de un triunfazo en el Gran Parque Central como visitante, 2-1, que se quedó cortísimo por lo que se vio en la cancha– ya que Nacional le ganó en la última jugada.

Staff Images / Conmebol

Valentín Rodríguez se ganó un lugar entre los titulares en lugar del lesionado Torres

No tendrá a Facundo Torres –quien sí concentrará y seguramente ocupe un lugar en el banco de suplentes–, y en su puesto estará su reemplazante natural, Valentín Rodríguez, quien tiene otra impronta y menor dinámica, pero cuenta con un gran recuerdo de cuando ganaron en el Gran Parque Central con un golazo suyo.

La gran diferencia que existe hoy entre ambos equipos, es que Peñarol tiene una estructura de juego clara. Jugará bien o mal, pero sabe a lo que juega.

Contrariamente, desde que se hizo cargo del plantel principal de Nacional, Martín Ligüera no ha dado con la tecla.

Diego Battiste

Martín Ligüera trabajó en la semana para mejorar la imagen de su equipo

No solo ha colocado a futbolistas fuera de puesto –por nombrar a uno, Maximiliano Cantera jugando de centrodelantero en algún compromiso y en otros, detrás de Gonzalo Bergessio–, sino que además, no consolidó al equipo como tal.

Eso en cualquier club es un pecado, pero en Nacional es mala palabra.

El floridense ha tenido toda esta semana para tratar de arreglar esos errores que comete su equipo en cancha para un partido muy esperado y trascendente.

Claro que como en cualquier plantel, las individualidades juegan un partido aparte, y más en un clásico.

Nacional no cuenta con futbolistas de historia clásica importante, aunque va por revertir este mal momento que atraviesa.

Peñarol, por su parte, sacando al capitán Walter Gargano, al arquero Kevin Dawson y a Agustín Canobbio, tampoco cuenta con jugadores de experiencia clásica.

Lo que sí tiene el equipo de Mauricio Larriera es un conjunto de sociedades de mitad de cancha hacia arriba que parten siempre de los pies mágicos de Walter Gargano. Ya fue escrito en estas páginas, cuando Gargano es Gargano, Peñarol es Peñarol. Si Nacional logra neutralizar esa zona, comenzará a ganar gran parte de la pulseada.

Staff Images / Conmebol

Gargano y su impronta llevan de la mano a su equipo cuando el volante juega bien

Esa impronta que le da Gargano al equipo aurinegro, normalmente contagia a la velocidad de Canobbio y Torres –quien esta vez deberá esperar en el banco–, y se junta con el aporte de Pablo Ceppelini, quien venía de encuentros apagados y se iluminó –al menos algo– contra Villa Española en el último compromiso. El gran debe aurinegro en clásicos, pasa por su goleador Agustín Álvarez Martínez quien hasta ahora no convirtió nunca ante el rival eterno.

Nacional tiene sus secretos. Algún día, la sequía de 441 minutos sin convertir que lleva su goleador, Gonzalo Bergessio, se va a terminar. Y por qué no, quizás suceda el domingo.

Además, tiene jugadores que pueden aportar desde el banco, como el argentino Leandro Fernández quien, jugando sin ofuscarse, tiene clase y está hecho para estos partidos.

Nacional tiene la ausencia de su arquero titular, Sergio Rochet, quien le salvó varios partidos al equipo, como lo hizo Dawson en el Peñarol campeón uruguayo de 2018. Sin embargo, Martín Rodríguez ha demostrado contar con un muy buen nivel cada vez que le tocó jugar.

Más allá de esto, y como se explicó líneas arriba, a los tricolores le falta creación de juego, sociedades y orden, y eso es en lo que seguramente trabajó Ligüera durante esta última semana.

Nacional está en la encrucijada de afrontar un partido de estas características cuando está buscando el equipo.

Pero también, ¿qué mejor partido para desbloquearse que la adrenalina magnífica que genera un clásico?

Pablo Porciúncula / Pool / AFP

Mauricio Larriera apunta a una victoria que prácticamente los consolide como grandes favoritos al título

Entonces se puede colegir que los dos están obligados a ganar: Peñarol para reafirmar su buen momento y sacar una distancia casi inalcanzable para su eterno rival, haciendo que el tricampeonato uruguayo que este busca, sea una quimera. Nacional, en cambio, para refundar su fútbol y para seguir creyendo en que esa meta del triplete del Uruguayo, aún tiene vida.

Todo eso y mucho más encierran 90 minutos de un clásico. El partido más esperado.

LOS PROBABLES EQUIPOS

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Juan Ramos; Jesús Trindade, Walter Gargano; Agustín Canobbio, Valentín Rodríguez; Pablo Ceppelini y Agustín Álvarez Martínez.

Nacional: Martín Rodríguez; Armando Méndez, Nicolás Marichal, Diego Polenta, Christian Almeida; Felipe Carballo, Diego Rodríguez; Alfonso Trezza, Camilo Cándido; Maximiliano Cantera, Gonzalo Bergessio

LOS DETALLES

ESTADIO: Campeón del Siglo

ÁRBITRO: Andrés Matonte

HORA: 16

CANAL: VTV Y VTV HD

JUeces: Andrés Matonte, Nicolás Tarán, Héctor Bergalo. Cuarto arbitro: Fernando Falce.

VAR: Esteban Ostojich y Mathías De Armas

EL PRIMER CLÁSICO EN PEÑAROL

En Peñarol son varios los futbolistas quienes, de jugar, debutarán en materia de clásicos. El lateral izquierdo Juan Manuel Ramos será titular y jugará su primer encuentro contra Nacional. A su vez, en caso de que puedan ingresar en el correr del segundo tiempo, hay varios futbolistas del plantel principal que enfrentarían por primera vez al eterno rival: Entre ellos se pueden nombrar al arquero suplente, Neto Volpi, el joven zaguero Edgar Elizalde, Ignacio Laquintana, Ruben Bentancourt y el media punta argentino, Nicolás Gaitán.

LA BAJA DE RAMÍREZ

Anta la ausencia de gol de Gonzalo Bergessio, el juvenil Santiago Ramírez –hermano del Colorado Juan Ignacio, quien dejó Liverpool para jugar en Saint-Etienne de Francia– se había transformado en la cuota goleadora de Nacional y con goles importantes como el que le hizo en la hora a Plaza Colonia para ganar ese encuentro, o el golazo de primera contra Boston River en lo que fue otra victoria importante en un compromiso difícil. Ramírez fue expulsado el domingo contra Rentistas y no podrá estar en el clásico.

LAS CIFRAS

441 minutos son los que lleva el goleador de Nacional, Gonzalo Bergessio, sin poder convertir goles. Solo ha podido anotar un tanto en el Clausura.

0 goles en clásicos y es la gran materia pendiente que tiene el goleador aurinegro Agustín “Canario” Álvarez Martínez.

17 tantos lleva convertidos Peñarol en lo que va del Torneo Clausura, siendo el club más goleador hasta el momento.