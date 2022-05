Montevideo es la segunda ciudad de Latinoamérica con los inmuebles más caros, según informe

Montevideo figura en el segundo puesto de las ciudades latinoamericanas con el metro cuadrado más caro de la región, solo por detrás de Santiago de Chile, según indica un informe elaborado por la Universidad de Torcuato Di Tella en conjunto con Zonaprop.

El listado, que reporta una suba promedial de los precios en dólares de 1,9%, sitúa a la capital de Chile en el primer lugar, con un valor de US$ 3.571 por metro cuadrado, y a Montevideo en el segundo puesto, con un promedio de US$ 2.867. Le siguen Buenos Aires (US$ 2.570), Ciudad de México (US$ 2374) y Río de Janeiro (US$ 2.361).

Fuente: Zonaprop y Universidad Torcuato Di tella

La mayoría de las ciudades tuvieron una baja en el valor del metro cuadrado. Aunque, hubo tres excepciones: Santiago de Chile, con un alza del 3,8%, Río de Janeiro, que tuvo un incremento del 5,5%, y San Pablo, con una suba del 13,9%. En el caso de Montevideo, a pesar de la baja de los valores –cayeron 1,9%–, los precios siguen siendo de los más elevados de la región.

"No se trata de precios de transacción, sino valores pedidos por el vendedor según surgen los avisos clasificados en sitios web. Para evitar sesgos frecuentes en este tipo de mediciones nos focalizamos en determinados barrios de cada ciudad. Dichos barrios son aquellos en los que típicamente habitan jóvenes profesionales", explican los autores del relevamiento.

Con información de El Cronista