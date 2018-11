Morgues del interior: la peor cara de la muerte

El juez llegó a la morgue de Mercedes para comenzar la investigación del accidente de tránsito en el que habían muerto tres personas. Pero cuando el forense le mostró el lugar donde estaban los cadáveres, el magistrado se frenó de golpe. "Yo acá no entro", dijo.

La escena que tenía frente a sus ojos era dantesca. Uno de los muertos estaba sobre una precaria camilla, mientras que los dos restantes estaban en el suelo. La morgue de la capital de Soriano es tan pequeña que no tiene un sitio donde puedan reposar los cuerpos mientras el especialista trabaja con otros.

Las aspiraciones que el órgano judicial hizo llegar al gobierno incluyen un pedido de $ 21.455.897 (US$ 734.288) "con destino a la remodelación de las morgues judiciales del interior del país", según dice el texto que la SCJ hizo llegar al Poder Ejecutivo.

La cruda realidad

Néstor Graña, un médico forense de Mercedes, salió a la puerta del cementerio de la ciudad a recibir a los periodistas de El Observador. Luego de caminar entre las tumbas, señaló el lugar que oficia como morgue.

En primer lugar, trabaja solo, sin ayudante. Cuando debe levantar un cadáver, no tiene otra alternativa que salir al cementerio y apelar a la buena voluntad de los funcionarios municipales. Aunque no es su trabajo, Graña siempre obtiene un sí como respuesta de los trabajadores del lugar.

La improvisada morgue no tiene baño ni vestuarios. El forense depende, otra vez, de los servicios del cementerio, donde es apenas un visitante al que le permiten hacer uso de las instalaciones por mera buena voluntad.

"Estamos violando todas las normas nacionales e internacionales de bioseguridad. Esto tiene que ser como un block quirúrgico. Sin embargo, es lo más precario que puede haber. Las condiciones en que estamos trabajando son totalmente aberrantes para 2017", sostuvo Graña.

Mientras trabaja con los cadáveres, Graña debe quitarse los guantes y sacar fotos con su propio celular para aportar al expediente judicial. A su vez, el profesional contó que carece de un instrumento que sirve para aspirar los fluidos de los cuerpos. En sustitución, Graña utiliza un trozo de colchón que lo ayuda a absorber los líquidos.

morgue forense Mercedes Soriano D. Vila

Ese no es el único problema. "Al no estar diseñado como morgue, el local no tiene un depósito para la sangre y los fluidos del cadáver. En una morgue profesional los fluidos van a una cámara para su tratamiento previo a ser volcados al saneamiento. Eso establecen las normas nacionales e internacionales. Este local no reúne con las condiciones y los fluidos van directamente al pozo negro y de ahí al río Negro, sin tratamiento", narró.