MSP encargó 20.000 nuevos kits luego de recibir solo 100 al asumir

Cuando las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) asumieron sus funciones se encontraron con un panorama que no esperaban. Aunque el coronavirus ya había llegado a Brasil, en el laboratorio central de la cartera solo había 100 kits de diagnóstico –de un único uso– que permiten detectar la enfermedad, según informaron a El Observador fuentes del ministerio.

Los jerarcas entrantes se toparon con ese número en una reunión que el ministro de Salud, Daniel Salinas, ya había organizado antes de asumir para el primer día de trabajo. En ese encuentro del 3 de marzo había representantes de varios ministerios, la academia y prestadores de salud. Y fue ahí que el nuevo gobierno encontró un estado de situación que le generó preocupación. El miércoles pasado, en conferencia de prensa, Salinas resumió su malestar: “Creo que (el gobierno anterior) perdió el tiempo”.

La experiencia en otros países que ya luchan hace más tiempo con el virus indican que esos kits son fundamentales para corroborar la expansión de la enfermedad. Cuántos más kits, más casos sospechosos se pueden confirmar y aislar lo antes posible a toda la población en contacto con esas personas.

El exsubsecretario de Salud, Jorge Quian, consultado por la cifra de kits de diagnóstico que su administración dejó, aseguró que desconoce cuál era el número. “Yo no sé los números que había en el laboratorio. Pero además, nosotros nos fuimos el 29 de febrero. La situación era otra. No sé si había kits en Argentina o en Brasil. Puede ser que hubiera, pero la verdad que no tengo ni idea de los números que había porque de eso se encarga otra parte del ministerio”, dijo Quian a El Observador.

Raquel Rosa, que se desempeñaba como directora general de Salud y que ahora es directora de Epidemiología en el nuevo gobierno, no respondió las llamadas de este medio por el asunto.

El 3 de marzo, Salinas ordenó a que se realizara un relevamiento pormenorizado de diferentes áreas fundamentales para el combate del virus. En esa reunión se dividieron por subgrupos y quedaron en volver a encontrarse el viernes 6 de marzo con las conclusiones del trabajo realizado. Pero para el miércoles 4 de marzo Salinas ya encargó 300 nuevos kits de diagnósticos.

Ese viernes, cuando ya la pandemia había ingresado a Argentina, el MSP en diálogo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se aseguró de 2.000 kits de diagnóstico más que llegarán al país en esta semana.

En esta semana pasada, antes que se detectaran los primeros casos de coronavirus en Uruguay, Salinas se reunió con el director general de Salud, Miguel Asqueta, y decidieron hacer un nuevo encargo. Aunque consideraron que era un número “exagerado”, se aseguraron 20.000 nuevos kits de diagnóstico para los próximos días.

A su vez, en el encuentro de aquel viernes 6 de marzo, la cartera se aseguró de tener una amplia capacidad de respuesta en el caso que su laboratorio central se vea colapsado y decidió apoyarse en varios prestadores de salud que cuentan con estos kits: Médica Uruguaya, Asociación Española y Círculo Católico, así como algunos servicios de ASSE.

En estos casos, el laboratorio del ministerio funciona como organismo rector. Si bien los prestadores pueden detectar por sí mismo si su paciente tiene el virus o no, termina siendo el laboratorio central quien valida ese diagnóstico. La validación de un diagnóstico positivo demanda mucho menos tiempo en el laboratorio que un diagnóstico que se realiza por primera vez. De esta forma y con la ayuda de las mutualistas, el laboratorio central del MSP se descongestiona y puede trabajar con más muestras.

Todo comienza a domicilio o en la puerta de una emergencia. Tanto en un lugar como en otro, los médicos, en primer lugar, analizan los síntomas del paciente para ver si puede tratarse del virus del momento.

Si el médico llega a esa conclusión, se le realiza la muestra, que consta de un exudado de garganta y nariz. Ese hisopo se mantiene en frío en una caja de espuma plast y se lo envía al ministerio o al prestador de salud del paciente.

En el Hospital Evangélico, por ejemplo, antes de realizar la muestra para el kit de diagnóstico del coronavirus, al paciente enfermo se le realiza una muestra para un kit que detecta otros virus como el de influenza. Si esa muestra es un caso positivo, quiere decir que esa persona no contrajo coronavirus sino una de esas otras enfermedades que detecta el kit.

El hisopo, que cuando llega al ministerio aún guarda la saliva del paciente sospechoso, es colocado sobre un reactivo que, después de más de seis horas, indica si el caso es positivo o no.

Pero, según supo El Observador con fuentes médicas, todas los prestadores de salud tienen algo claro: los análisis se toman por orden de prioridad. Eso va a depender de los síntomas del usuario, de su estado de situación y de si ha viajado o no a los países con mayor circulación del virus.

Este sábado, el laboratorio central del MSP recibió 18 muestras. Sin embargo, según dijeron los informantes, solo analizó 14. La otras cuatro fueron devueltas a los prestadores de salud de origen porque no estaban correctamente rotuladas o habían llegado en un estado incorrecto.

Este domingo, en tanto, el laboratorio recibió 20 casos, según informó Salinas en conferencia de prensa. De esa veintena, solo dos fueron confirmados positivos y completaron una lista de ocho casos hasta el momento. De esos ocho, cinco fueron detectados en Montevideo, dos en Salto y uno en Maldonado.