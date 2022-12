Mundial Qatar 2022: la alegría de Matty Cash, el polaco que marcó a Messi y Mbappé y se quedó con sus camisetas

Polonia quedó fuera del Mundial Qatar 2022 tras caer este domingo ante Francia por 3-1-

El arquero Wojciech Szczesny fue la figura de los polacos en la Copa del Mundo con atajadas notables y con dos penales atajados en la fase de grupos, uno de ellos, a Lionel Messi.

Pero uno de los más felices luego de disputar el Mundial fue el lateral derecho del seleccionado, Matty Cash.

El futbolista cumplió con lo que quería antes de jugar la Copa del Mundo: enfrentar a Messi y también a Kylian Mbappé.

Pero no solo eso: consiguió las camisetas de ambos y las mostró orgulloso en su cuenta de Instagram.

Cash jugó como titular en todos los encuentros polacos.

Luego de jugar contra la selección argentina, Cash indicó: “Es probablemente el mejor día de mi corta carrera futbolística. Ojalá pueda jugar contra Messi muchas veces más”:

Y agregó: “Al final del partido, Emi (Martínez, el arquero argentino, quien es compañero suyo en Aston Villa de Inglaterra) vino y me dijo: ‘Cashy, te tengo un regalo’. Se fue al vestuario, me dijo que esperara, y volvió con una camiseta de Messi para mí. Es increíble, no hay nada mejor que eso”.

En el siguiente partido, debió enfrentar a Mbappé, otro grande y actual goleador del Mundail Qatar 2022.

“Me pasé la tarde viendo videos de él y sabía que iba a ser una prueba dura, pero cuando recibe la pelota, frena y arranca de nuevo, es el jugador más rápido que vi. Te quema las piernas”, sostuvo.

“Al final del partido le pregunté si me podía dar su camiseta y me dio la que usó durante el partido, así que estoy encantado con eso”, dijo el polaco.