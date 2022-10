Munyo reiteró que está "comprometido" con sus actuales actividades profesionales

Luego de que se conociera que el Partido Colorado sondea a posibles candidatos, entre ellos al economista Ignacio Munyo, que actualmente dirige el Centro de Estudios de la Realidad Social (Ceres), Munyo aclaró que esta "comprometido profundamente con sus actuales actividades profesionales" y no tiene "vínculos con partidos".

El economista expresó en Twitter: "Ante versiones sobre supuesta vinculación con actividades políticas, aclaro que no he recibido propuesta de algún grupo político, que no tengo vínculo con partidos y que estoy comprometido profundamente con mis actuales actividades profesionales".

Ante la consulta de El Observador a ese sondeo de los colorados, Munyo declaró que su única prioridad actualmente es Ceres pero recordó que fue asesor de Pedro Bordaberry y Luis Lacalle Pou. “Eso evidencia que tengo una vocación por las políticas públicas”, manifestó.

Desde la institución, el economista suele reunirse con dirigentes de todo el espectro político y también brindar diversas charlas sobre la coyuntura actual.

Las fuentes relataron que el horizonte que se maneja para una definición es el verano.

Según supo El Observador, el diálogo con el economista es fruto de una reflexión iniciada entre los colorados acerca del mapa electoral que puede presentar la coalición en 2024 y la necesidad de encontrar un candidato “liberal progresista” para ocupar el espacio que dejó Talvi, según informó El Observador el jueves 20.

Más allá del director de Ceres, los colorados están sondeando a otras personas.

La última encuesta de Factum, realizada a mitad de agosto, le otorgó a los colorados un 8% de intención de voto. “La salida de Ernesto Talvi de la escena política supuso que una parte del electorado que se vio atraído por su candidatura hoy no se vea reflejado, además que no aparece actualmente en escena una figura de liderazgo electoral consolidada”, señaló en el análisis el sociólogo Eduardo Bottinelli.

La consultora Equipos ubicó la puntuación aun más lejos del 12% registrado en 2019. Les dio apenas 5%.

“Para el Partido Colorado y Cabildo Abierto el desafío es un poco mayor”, dijo Ignacio Zuasnabar aunque agregó que dentro de los indecisos actuales, hay un núcleo que puede considerarse “indeciso de bloque”, es decir, que probablemente votará a alguno de los partidos de la coalición, y que podrían representar un nicho a atacar por los partidos del bloque.

Un trabajo anterior de Equipos –del mes de julio– mostró a Bordaberry encabezando las preferencias en la interna con 27% de las respuestas espontáneas. Le siguieron Sanguinetti (12%), Talvi (11%), Ojeda (4%) y Ope Pasquet (3%) aunque los datos reflejaron que el panorama era poco claro ya que uno de cada tres no sabía a quién votaría.

Al considerar nombres “guiados” –una técnica que supone que el encuestador ofrezca una grilla de postulantes– Bordaberry se llevó el 44% de las intenciones, mientras que Sanguinetti registró 22%, Ojeda 11%, Peña y Gustavo Zubía 7% y Silva 5%.