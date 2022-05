Murieron 142 personas por incendios en los últimos tres años

En los últimos tres años murieron 142 personas en Uruguay por incendios, y van siete, en 2022, según informó este viernes el director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño. Asimismo, más de 365 personas son atendidas por intoxicaciones.

Bomberos presentó una campaña de prevención a la que denominó “Nunca pasa hasta que te pasa”. Según Riaño, los incendios por descuidos humanos son una “situación recurrente”, por lo que la Dirección de Bomberos busca “concientizar” a la población sobre los usos, por ejemplo, de los equipos de calefacción, en las épocas frías del año.

“Apostamos a un cambio cultural. Apuntamos a que la gente tome consciencia”, expresó el jerarca en declaraciones a la prensa.

“Es cuestión de segundos, en hechos cotidianos, y que nadie está de a salvo de que no le pueda suceder”, indicó, por su parte, un comunicado oficial acerca de la campaña, cuyo lanzamiento se hizo en horas de la mañana por parte de varias autoridades de Bomberos y del Ministerio del Interior.

En ese sentido, recomendaron verificar el estado de los equipos de calefacción, no utilizar alargues ni cargadores (usar un único tomacorriente), limpiar el ducto de chimenea de cada estufa a leña, utilizar chispero, no colgar ropa cerca de estufas o calefactores, no utilizar líquidos inflamables, entre otras advertencias.