Nacional en el mercado de pases 2022: observa cómo contratan, espera y sorprende

Con tres altas en un plantel de 28 futbolistas (la segunda y tercera fueron este jueves con la llegada de José Luis Rodríguez y el colombiano Alex Castro), Nacional comenzó la pretemporada este miércoles en Los Céspedes, en medio de un período de pases hasta el momento magro en los albos, como también en el fútbol uruguayo, donde no ha habido grandes incorporaciones.

Cuando el nuevo técnico tricolor, Pablo Repetto, fue presentado oficialmente, dijo que sabía que cuando comenzara la pretemporada iba a ser difícil tener el plantel cerrado. Y este 5 de enero, en su primera práctica, lo confirmó al tener una sola contratación hasta el momento, la de Leandro Otormín.

El fichaje del jugador formado en la cantera de la Ciudad Deportiva Los Céspedes, que regresa a Nacional luego de tres años, es un ejemplo ideal de la política de contrataciones que está aplicando la directiva blanca: no hay dinero para grandes erogaciones y por eso buscan jugadores libres por los que no tengan que pagar por la ficha o préstamos sin cargo o con el menor costo posible.

Otormín regresó a los albos tras finalizar su contrato con Cerro Largo FC, luego de una gran temporada. Además, tiene reconocido sentimiento hacia el club, otro factor que es valorizado a la hora de contratar.

Tras su fichaje, Nacional negocia, pero con mucha paciencia, atentos a las posibilidades que aparezcan dentro del perfil de su búsqueda mencionado: jugadores libres o préstamos.

Además, los que lleguen deben tener en cuenta que el tope salarial que se fijó el club es de US$ 30.000.

Los albos, como ya informó Referí, se desprendieron de sueldos importantes con las no renovaciones de Gonzalo Bergessio, a quien se le ofreció un salario mensual de US$ 25.000 para el 2022, que no fue aceptado, más el de Leandro Fernández, que tenía un salario de US$ 30.000, más los de Andrés D’Alessandro, Diego Polenta, Facundo Píriz, Rafa García y Thiago Vecino.

Repetto, conocedor del fútbol ecuatoriano y también continental, sugirió nombres de extranjeros sobre los que están trabajando los dirigentes. Su intención, dijo, es cubrir los tres cupos que están vacantes.

El área deportiva del club está en la búsqueda de seis futbolistas: un zaguero, un volante, dos delanteros de área y dos delanteros por banda.

Este jueves sumó un lateral derecho a su lista debido a que Armando Méndez no seguirá en el club, al no llegar a un acuerdo de renovación del contrato que finalizó el 31 de diciembre. Debido a eso, los albos rompieron relaciones este jueves con su representante, Matías Pittini, porque tenían todo arreglado, según el club, y una hora antes de comenzar la pretemporada el futbolista comunicó que no iba a entrenar.

Ni bien se supo la salida de Méndez, el nombre de José Luis “Puma” Rodríguez sonó para Nacional y se solucionó horas después.

Eso muestra que los nombres llegan al club de un momento a otro.

Dos horas después oficializaron la llegada del volante ofensivo o extremo colombiano Alex Castro, de Atlético Nacional de Medellín.

En la sede de 8 de Octubre analizan sin apuro cada propuesta, en un mercado local que por el momento no ha tenido pases de renombre, en el que, hasta el momento, se destaca el regreso de Ramón Arias a Peñarol y la llegada del hondureño Jorge Bengoché a Cerro Largo FC, pero por ser un pase poco común. Luego, la mayoría de las transferencias han sido de entrecasa.

Los albos siguen a la espera de llegar a un acuerdo para renovar a Brian Ocampo, cuyo contrato finalizó el 31 de diciembre. Para eso negocian con el grupo Faro Sports, que también representa al Pumita Rodríguez.

El otro nombre que se ha manejado es el del delantero Juan Ignacio “Colo” Ramírez, de Liverpool cedido a Saint-Etienne de Francia, donde no está a gusto. Su llegada sería en otro préstamo, dentro de los parámetros fijados por el club.

Mientras los hinchas bolsos esperan con ansias los fichajes, desde el club lograron matizar la ansiedad por contar con caras nuevas. Además subieron cuatro juveniles al plantel principal, Facundo Perdomo, Lucas Sanseviero, Santiago Marcel y Renzo Sánchez, regresaron tres préstamos, Joaquín Sosa, Gonzalo Vega y Adrián Vila, y este jueves se anunciaron las renovaciones de Martín Rodríguez y Christian Almeida.

Por ahora es lo que hay en materia de “altas” en Nacional, que aguarda para sellar pases de renombre.