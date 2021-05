Nacional y City Torque, una buena relación que se consolida con fichajes e ingresos millonarios para los albos

Nacional y Montevideo City Torque acordaron esta semana, en el cierre del período de pases del fútbol uruguayo, el préstamo con opción a compra de los futbolistas Santiago Cartagena y Axel Pérez, quienes pasaron de los tricolores a los celestes.

De Cartagena se supo este miércoles que se iba a los “ciudadanos”, mientras que de Pérez se conoció el acuerdo este jueves, en el último día habilitado para fichajes en las oficinas de la AUF.

De esta forma, ambos juveniles firmaron con City Torque hasta diciembre de 2022, a préstamo con sus respectivas opciones de compra, las que están fijadas según distintas variables, que, por ejemplo, tienen en cuenta cuándo se hace uso de la opción.

Según explicaron a Referí desde los ciudadanos, la base comienza en US$ 2 millones por el 50% de cada ficha, lo que aumentaría a US$ 2,5 millones en caso de que la opción se haga cuando finalice el préstamo.

@MvdCityTorque

Santiago Cartagena en su primer entrenamiento en Montevideo City Torque

La idea con ambos futbolistas es que se adapten a la propuesta del equipo del entrenador Pablo Marini, que está jugando Copa Sudamericana y comienza el Campeonato Uruguayo el 8 de mayo, y que estén a la orden dentro de un tiempo y no de forma inmediata, lo que queda reflejado en la extensión de sus nuevos contratos.

Inter de Porto Alegre se había interesado por Cartagena, para sumarlo a su sub 20, pero no hubo avances porque el volante, que está en el proceso de selecciones juveniles, quiso seguir en Uruguay para no perder visibilidad y evitar alejarse del combinado.

El traspaso de ambos futbolistas se dio a último momento, cuando se cerraba la ventana de fichajes.

@MvdCityTorque

Axel Pérez en su primer entrenamiento en Montevideo City Torque

Nacional, que sumó 10 refuerzos (una de las fichas que incorporó fue cedido a River Plate) que cubrieron varios puestos, tuvo que reducir el plantel y buscar salida a juveniles para que pudieran tener continuidad con otras camisetas.

“Y saben que en Montevideo City Torque los jugadores van a estar bien. Cerca de la selección”, indicaron desde el club filial del City Group. “Si se iban a Inter de Porto Alegre, a la sub 20, perdían tal vez la posibilidad de ir a la selección, porque los otros jugadores están en Primera”, agregaron desde los ciudadanos, donde señalaron que a ambos futbolistas ya los conocen desde hace “muchos años”.

Cuatro pases desde 2020

Con los préstamos de Cartagena y Pérez, son cuatro los futbolistas que en los últimos 15 meses han pasado de Nacional a Montevideo City Torque, con los anteriores casos de Renzo Orihuela y Santiago Rodríguez, quienes directamente fueron fichados el año pasado.

El equipo uruguayo del City Group aparece hoy como el principal destino para los jugadores formados en Los Céspedes, algo que a algunos hinchas bolsos, no les cae nada bien.

El febrero de 2020, los celestes hicieron oficial la contratación de Orihuela. En su caso, las cifras estipuladas en el contrato permiten a Nacional estar frente a un negocio que podrá reportarle más de US$ 8.000.000 por el 80% del pase, si es que finalmente el jugador va cumpliendo las etapas, confirmando su evolución y alcanza el objetivo de llegar a Manchester City.

El club tricolor recibió US$ 1.500.000 por el pase en 2020 y acordaron bonos por objetivos cumplidos en el plantel principal de Nacional en 2020 y 2021. Además, se estableció US$ 1.000.000 por llegar a Girona y US$ 5.000.000 por ir al City. Además, Nacional mantiene un 20% sobre los derechos federativos.

Leonardo Carreño

Orihuela cuando jugó contra Torque

Luego, el 4 de noviembre pasado, City Torque también incorporó al volante albo Santiago Rodríguez, quien tras el acuerdo se mantuvo en los tricolores hasta el primer período de pases, en enero pasado, aunque no pudo jugar el Torneo Clausura (enero-marzo).

El futbolista quedó habilitado para jugar en los celestes en la temporada 2021, que para City Torque se inició con la Copa Sudamericana, en la que el volante ya suma cuatro juegos, y tendrá a partir de este 8 de mayo el arranque del Apertura.

Grupo City pagó 5.000.000 de euros (US$ 5.500.000) por el 100% de la ficha de Santi Rodríguez a Nacional y a los tricolores le quedaron libre 3.500.000 de euros (US$ 3.800.000), que el club debía recibir en dos cuotas, en noviembre de 2020 y en marzo de este año.

Staff Images / Conmebol

Santi Rodríguez ya suma cuatro partidos con su nuevo equipo

Desde los celestes indicaron a Referí que este relacionamiento con los tricolores se dio en base a “un poco de casualidad y a confianza”.

En ese sentido recordaron que el primer futbolista que compraron fue el arquero Cristopher Fiermarin a Defensor Sporting.

Luego se hizo la adquisición de Orihuela y después el club le hizo una oferta a Peñarol por Facundo Pellistri, la cual no fue aceptada por los aurinegros. El juvenil finalmente se fue a Manchester United, el eterno rival de Manchester City, la cabeza del grupo empresarial del que forma parte Torque.

“Con Nacional hay buena relación”, señalaron desde los celestes. Una prueba de ello fue cuando ambos equipos se enfrentaron en febrero por el Clausura y City Torque no puso impedimentos para que Orihuela, que está a préstamo en Nacional hasta diciembre, los enfrentara, a diferencia de otros clubes que no dejan que sus futbolistas cedidos jueguen contra ellos, lo que en España es conocido como la “cláusula del miedo”.

Montevideo City Torque

Otro aspecto del buen vínculo entre ambas instituciones lo marca el cumplimiento de los acuerdos firmados, lo que también fue mencionado por parte de los ciudadanos. "Hemos cumplido con las fechas de pago", señalaron.

Volviendo a los acuerdos con Nacional por las últimas cesiones, en City Torque también destacaron un diferencial. “No es lo mismo prestar un jugador a un club que puede hacer uso de la opción de compra, a prestarlo a un club que no puede comprar. Entonces para los clubes eso es bueno”.