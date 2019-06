Nelson Volpe: "Es una vergüenza nacional lo que hizo la comisión directiva"

La comisión directiva de Nacional decidió este martes, por unanimidad, no convocar a la asamblea extraordinaria solicitada por el movimiento de socios llamado "Transparencia Nacional" que recogió la cantidad de firmas requeridas con la finalidad de expulsar de los registros sociales del club al expresidente José Luis Rodríguez, porque están en desacuerdo con su gestión de 2015 a 2018. Nelson Volpe, exdirigente tricolor, y vocero de Transparencia Nacional, brindó a Referí su punto de vista sobre esta decisión y otras que debió la actual directiva que preside José Decurnex.

¿Cuál es su valoración sobre la decisión que tomó la directiva de Nacional?

Si tuviera que resumirlo en dos palabras, lo que hizo la comisión directiva es una "vergüenza nacional". Entiendo muy bien que la directiva quisiera tener un informe jurídico que fue elevado por Hernán Navascués, entiendo que hayan querido apoyarse en la comisión de estatutos que entregó un informe negativo porque no tenemos derecho a la expulsión de un socios, porque la iniciativa para sancionar a un socio la tiene la comisión directiva. Eso lo dice el Estatuto, es cierto, pero también dice el Estatuto que la asamblea general es el órgano máximo de conducción del Club Nacional de Football, que la asamblea general, dentro de sus potestades, tiene la posibilidad de echar o de expulsar a un dirigente, o a una comisión directiva completa. Entonces, ponen el rango menor, el de iniciativa de la comisión directiva, pero hay una asamblea general. Por algo cuando la comisión directiva suspende o expulsa a un socio por el motivo que sea, tiene que ira a la próxima asamblea de socios a lograr la voluntad de los asociados. Otra discrepancia que tengo es que de cualquier manera, si no estamos habilitados a la expulsión, la comisión directiva debió fijar fecha de la asamblea y leerle los informes a los socios. En este momento nosotros, que nos preciamos de ser el club más democrático del fútbol uruguayo, tenemos una comisión directiva insensible a la voluntad de 1.600 asociados que firmaron la petición y un montón de firmas que tengo en mi poder de socios del interior que llegaron posteriormente, y se precisaban la mitad de esas firmas.

Entonces no le convence la letra de los informes presentados.

Hay que discutirlo, no lo quisieron hacer en asamblea, de todas maneras tenían que haberla fijado y discutirlo. Además, esta comisión directiva presidida por el ingeniero Decurnex, niega esta asamblea pero aparte está incumpliendo los estatutos, porque desde la asamblea de socios de noviembre de 2018 tienen un mandato expreso y por abrumadora mayoría de asociados presentes, para contratar una auditoria externa de gestión, no solo de los números, sino que de toda la gestión de Rodríguez y no lo ha hecho hasta hoy. La comisión directiva que hoy esgrime artículos del estatuto para no conceder la asamblea, no le preguntó nada a la comisión de estatutos por qué motivos podían desconocer un mandato que los obliga a contratar una auditoria de gestión y hace casi siete meses que asumieron.

¿Cuáles son los hechos que no le convencen de la gestión de Rodríguez?

Vamos a hechos puntuales y reales. Está comprobado el uso indebido de fondos del club por parte del presidente Rodríguez de forma unipersonal, hay testigos. Está comprobado numéricamente que la gestión de la comisión directiva de Rodríguez dilapidó en tres años más de la mitad del patrimonio de Nacional, que costó 117 años construir. Está comprobado que nos mintieron en el balance que presentaron en noviembre de 2018 cuando dieron determinados números y dijeron que para terminar el Parque Central faltaban US$ 4 millones y estudio que hizo Decurnex dio que se necesitan de US$ 10 a US$ 12 millones; ese es un pasivo encubierto. Si nosotros le agregamos la diferencia que hay solo para construir el Parque al pasivo que nos dieron en noviembre de 2018, la institución quedó técnicamente 0 a 0. Se comieron todo el activo en tres años de gestión. No se puede mirar para el costado, no se debe mirar para el costado en un problema tan serio como el que está metido Nacional.

¿Estos fueron los motivos que llevaron al movimiento a pedir la expulsión del expresidente?

Son una parte de los motivos, hay más. Medidas que tomó el presidente por si, como salir a criticar 15 días antes de un clásico que se jugaba el año, a la gremial de árbitros por su cuenta sin consultar a la comisión directiva ni a sus delegados. Es muy serio todo lo que estamos hablando, la inexperiencia e incapacidad con que se manejó la comisión directiva de Nacional en el ejercicio pasado no puede pasar desapercibida. Y así y todo, lo que estamos pidiendo es una sanción moral, para que no nos vuelva a suceder esto. Este movimiento Transparencia Nacional está luchando por el pasado reciente, por el presente de la institución y por el futuro. En marzo pasado Decurnex llamó a una asamblea general para dar un informe de sus primeros 90 días de gestión y le pregunté si era cierto que hay contratistas reclamando miles y miles de dólares de transferencias que no están documentadas en actas y nos dijo que si, que era cierto. Pero no solo eso, también proveedores comunes que están reclamando deudas y no tienen respaldo de documentos. ¿Todo eso lo quieren dejar sin siquiera una sanción moral?

¿Cree que hay algún otro motivo por el que la directiva se opuso a la asamblea?

Sinceramente da mucho para pensar. Si una comisión directiva desconoce una petición de 1.600 asociados y encima no cumple un mandato de otra asamblea anterior que obliga a revisar toda la gestión de Rodríguez, da para sospechar que hay cosas que no quieren revisar. La sospecha la tiene toda la hinchada y la enorme mayoría de los socios.

¿Habló personalmente con Rodríguez en alguna oportunidad?

En la asamblea general ordinaria de 2017 le dijimos en cara al presidente Rodríguez que nos parecía un desastre la gestión y la administración de ese año, que habían duplicado el pasivo. No obstante le pedimos por favor, por el bien de la institución, que para el año 2018 tenían que hacer un esfuerzo para intentar bajar ese pasivo y consta en las actas de la asamblea general. Resulta que cuando presentan los números en la asamblea de 2018, hay US$ 10 millones más de pasivo, triplicó el pasivo en dos años de gestión. Todo esto le genera un costo de intereses tremendo al club y por eso es indigno que no le hayan dado al grupo de socios la posibilidad de reunirse y discutir estos temas en una asamblea.

¿Usted tiene algún problema personal con Rodríguez?

Absolutamente descartado. En 2017 la asamblea estaba absolutamente en contra de aprobar la Memoria y el Balance, y hubo un informe de la gerencia diciendo que si no se aprobaba el balance se perjudicaba seriamente el funcionamiento del club por los créditos que tenía. Entonces pedí la palabra y le dije a la asamblea que entendía que dadas las circunstancias era conveniente separar la memoria del balance y votarlos por separado; rechazar la memoria y a regañadientes aprobar el balance, para que el club no tuviera más perjuicios. Luego de que yo intervine y Navascués lo ratificó, la asamblea rechazó la memoria y aprobó el balance. Como quien dice, le tiré una soga al presidente.

¿Rodríguez es el único responsable?

No, es el principal responsable. El resto de su comisión directiva, por acción u omisión, también son responsables. Por eso apuntamos a una sanción moral al presidente, no pretendemos echar a 11 dirigentes, pero tienen su cuota parte de responsabilidad para que la situación financiera de Nacional sea deplorable.

¿Cuál es el próximo paso?

Denunciar los hechos al Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros estamos convencidos que el Ministerio nos va a dar la razón y va a propiciar que la asamblea se debe efectuar. Y con la auditoria de gestión vamos a insistir porque también es una obligación que tiene la directiva. Seguiremos en 2019, en 2020 y en el remoto caso que el Ministerio no de ha lugar a esta asamblea, juntaremos las firmas de nuevo para otra asamblea con otro texto. Estamos ejerciendo un derecho, por eso estamos firmes en que queremos la asamblea. Ejerciendo un derecho que nos brindan los estatutos, cumplimos con todos lo requisitos. No se tienen que olvidar ni los dirigentes ni los socios ni los hinchas de Nacional que este movimiento está ejerciendo un derecho, está cumpliendo con una obligación que marca el estatuto, que los socios están obligados a cuidar los bienes del club y parece que no lo tienen claro ni la comisión directiva, ni la comisión de estatutos ni el informe jurídico.