Netflix Uruguay: ¿qué fue lo más visto la última semana? Los rankings del 17 al 23 de octubre

Vigilante, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, desbancó a la miniserie de los mismos creadores DAHMER, que llevaba tres semanas en la cima del ranking semanal de las series más vistas en Uruguay a través de Netflix.

Fuera de la ley, protagonizada por Naomie Harris, fue la película más reproducida en la plataforma de streaming en Uruguay, según FlixPatrol. Por otro lado, Esposa de alquiler y Togo intercambiaron posiciones y ahora la primera producción uruguaya en Netflix se encuentra en el tercer lugar del podio.

Las series más vistas en Uruguay

Vigilante Sagrada familia DAHMER Hasta que la plata nos separe Todos quieren salvarse Pasión de gavilanes Las mariposas negras La gran inundación La chica del Vaticano: La desaparición de Emanuela Orlandi La emperatriz

Las películas más vistas en Uruguay

Fuera de la ley Esposa de alquiler Togo La maldición de Bridge Hollow La Escuela del Bien y del Mal La chica más afortunada del mundo Amnésico El extraño Ángeles de Charlie Running with the Devil

¿Cuánto cuesta Netflix en Uruguay?

Netflix presenta tres tipos de membresía mensual: básico (cuesta US$ 8,99), estándar (US$ 12,99) y premium (US$ 15,99).

La opción más barata permite que solo un dispositivo vea contenido a la vez y que también en solo uno se puedan almacenar descargas; además, no tiene permitido ni el modo HD, ni el modo Ultra HD.

La opción estándar, por otro lado, permite que dos dispositivos vean contenido simultáneamente y hagan descargas. La resolución HD está disponible en este plan.

Por último, la opción premium permite que cuatro dispositivos reproduzcan contenido a la vez y almacenen sus descargas. Tanto la resolución HD como Ultra HD están disponibles con este precio.